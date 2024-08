Highlightspiel Wolfsburg gegen Bayern in der Volkswagen-Arena

Zweites Highlightspiel für die Saison 2024/2025: Am 12. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD, auf MagentaSport und DAZN) treffen der VfL Wolfsburg und FC Bayern München zum Topspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga aufeinander. Das Duell zwischen den Pokalsiegerinnen und Meisterinnen findet am 6. Spieltag, wie bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten, in der Wolfsburger Volkswagen-Arena statt.

In der Saison 2022/2023 sahen 21.287 Fans das 2:1 der Wölfinnen gegen die Bayern und damit die bis heute letzte Liganiederlage der Deutschen Meisterinnen. In der vergangenen Saison waren 24.437 Fans beim 4:0-Auswärtserfolg der Münchnerinnen.

Zweites Highlightspiel des Tages in Bremen

Der freie Vorverkauf für das Topspiel in der Volkswagen-Arena läuft ab Donnerstag, 29. August, über den Online-Ticketshop des VfL Wolfsburg.

Bereits vorher, um 14 Uhr, findet am selben Tag das Highlightspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen im Weserstadion statt, für das es im Onlineshop von Werder Bremen ebenfalls Tickets zu erwerben gibt.

[dfb]