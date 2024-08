Herzlicher Empfang in Bogota

Die DFB-Auswahl kann bei der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft nicht nur auf Unterstützung von zu Hause hoffen, sondern auch vor Ort hat das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter bereit viele Anhänger*innen gefunden. Große Unterstützung hat die Mannschaft unter anderem von den Vertreter*innen der Deutschen Botschaft erfahren. Am Montagabend wurde das Team inklusive des gesamten Trainer*innen- und Betreuer*innen-Stabs zum Empfang in der Deutschen Botschaft eingeladen. Dort – im bergigen Norden Bogotas mit bestem Blick über die ganze Stadt - warteten viele interessante Gespräche auf die Mannschaft über das Leben und Arbeiten in Kolumbien – ein launiger und lehrreicher Abend.

Schon am Montagvormittag erfuhren die U 20-Frauen in der Deutschen Schule, deren Fußballplatz die Mannschaft bis zum Umzug in offizielle FIFA-Hotel am kommenden Mittwoch für die Trainingseinheiten nutzt, große Gastfreundschaft. Seit dem vergangenen Samstag kümmern sich die Verantwortlichen der Deutschen Schule liebevoll um gute Trainingsbedingungen und das leibliche Wohl der Teammitglieder. Am Montagnachmittag lud die Deutsche Schule die Mannschaft zur Fragerunde mit Schüler*innen der achten und neunten Schulklassen ein. Nach Vorstellung der Mannschaft durch Kathrin Peter beantworteten die U 20-Nationalspielerinnen unter anderem Fragen über ihre ersten Eindrücke von Kolumbien, die Vereinbarkeit von Leistungssport und Schule sowie den Weg in die Nationalmannschaft. Im Anschluss gab es eine kleine Autogrammstunde für die Schüler*innen.

Kathrin Peter sagte: "Dank der Herzlichkeit der Vertreterinnen und Vertretern der Deutschen Botschaft sowie der Verantwortlichen, Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern der Deutschen Schule haben wir uns in Bogota direkt wohlgefühlt. Wir wissen das herzliche Willkommen sehr zu schätzen und freuen uns, dass so viele nette Menschen hier vor Ort hinter uns stehen und uns während der WM anfeuern werden."

[ab]