Heim-EM: Nationalmannschaft beginnt Trainingslager in Blankenhain

Die deutsche A-Nationalmannschaft der Männer kommt von heute an in Blankenhain in Thüringen zusammen, um sich auf die Heim-Europameisterschaft vorzubereiten. Bis zum Abend werden die Nationalspieler im Spa & GolfResort Weimarer Land erwartet. Später anreisen werden die Nationalspieler Robert Andrich, Jonathan Tah und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, die gestern Abend in Berlin das DFB-Pokalfinale gewonnen haben, sowie Kapitän Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen, die am Sonntag noch für den FC Barcelona spielen. Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid und Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund stehen sich am 1. Juni mit ihren Klubs noch im Finale der Champions League gegenüber und steigen später in die Vorbereitung ein. Den vorläufigen EM-Kader verstärken werden im Trainingslager die beiden deutschen U 21-Nationalspieler Brajan Gruda und Rocco Reitz.

Am Montag gibt es neben der Auftakt-Pressekonferenz, an der neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf der thüringische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und der Blankenhainer Bürgermeister Jens Kramer teilnehmen sowie der anschließenden ersten sportlichen Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler die erste Trainingseinheit. Das Training der Nationalmannschaft in Jena ist öffentlich, die rund 15.000 kostenfreien Tickets waren in der vergangenen Woche im DFB-Ticketportal innerhalb von zehn Minuten vergriffen. Das Training wird live gestreamt auf den DFB-Kanälen auf YouTube und Twitch.

Team Base Camp in Herzogenaurach

Am 31. Mai bezieht die Nationalmannschaft dann ihr Team Base Camp in Herzogenaurach. In den finalen Länderspielen vor Beginn der Heim-EM trifft Deutschland am 3. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Nürnberg auf die Ukraine und am 7. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Mönchengladbach auf Griechenland. Für beide Spiele gibt es nur noch wenige Resttickets.

Am 14. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und im ZDF) eröffnet Deutschland dann die EURO mit dem Spiel gegen Schottland in München. Es folgen die Gruppenspiele am 19. Juni (ab 18 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen Ungarn in Stuttgart und am 23. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen die Schweiz in Frankfurt.

