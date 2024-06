Hannovers Aufstiegsheld Uhlmann: "Einfach atemberaubend"

Die U 23 von Hannover 96 spielt in der kommenden Saison 2024/2025 erstmals in der 3. Liga. Mit dem entscheidenden Elfmeter im Rückspiel der Aufstiegsrunde gegen die Würzburger Kickers (5:4 im Elfmeterschießen) machte Eric Uhlmann den Sprung in die dritthöchste Spielklasse perfekt. Im DFB.de-Interview spricht der 21 Jahre alte Innenverteidiger über den Moment des Erfolges.

DFB.de: Wie groß war der Druck, zum möglicherweise entscheidenden Elfmeter anzutreten, Herr Uhlmann?

Eric Uhlmann: Ich war in dem Moment so kaputt, ich konnte gar nicht so viel darüber nachdenken. Das war vielleicht ganz gut. Ich habe mir einfach im Kopf gesagt: Hau das Ding rein, und gut ist. So sind wir auch als Team das Elfmeterschießen angegangen.

DFB.de: Was war entscheidend, um sich am Ende in den beiden Aufstiegsspielen gegen die Würzburger Kickers durchzusetzen?

Uhlmann: Wir haben in dieser Saison in der Meisterschaft schon oft genug bewiesen, dass wir zurückkommen und Partien drehen können. Trotz der 0:1-Niederlage im Hinspiel haben wir gesehen, dass wir die Würzburger Kickers auf jeden Fall knacken können. Wir haben erneut Moral bewiesen und im Rückspiel selbst nach den beiden Gegentoren zum 1:1 und 2:3 einfach bis zur 120. Minute weitergemacht und alles reingehauen.

DFB.de: Wie haben Sie die Kulisse von 25.000 Fans in der Arena wahrgenommen?

Uhlmann: Egal wie alt man ist: So etwas erlebt man nicht oft. Dass ich das nun schon so früh in meiner Karriere erleben durfte, ist einfach atemberaubend. Wir haben das Spiel bei dieser Atmosphäre genossen, die Fans haben uns angepeitscht.

DFB.de: Wie haben Sie die ersten Momente nach Ihrem verwandelten Elfmeter erlebt?

Uhlmann: Nach dem ersten Jubel war ich bestimmt unter 50 Leuten begraben und habe kaum Luft bekommen. (lacht) Danach dann mit den Jungs und den Fans zu feiern, ist genau das, warum wir alle Fußball spielen, warum wir jedes Training mit vollem Einsatz angehen. Das ist einfach nur genial.

DFB.de: Wie hatte Trainer Daniel Stendel das Team auf die Aufstiegsspiele eingestellt?

Uhlmann: Wir haben gar nichts Besonderes gemacht. Wir sind die Partien so angegangen, wie wir es schon während der gesamten Saison in der Regionalliga Nord umgesetzt hatten: Wir wollten in erster Linie unser Spiel durchziehen. Wir wussten ganz genau: Wenn wir das auf den Platz bringen, was uns in diesem Jahr ausgezeichnet hat, was wir trainiert und in den Spielen gezeigt haben, dann können wir mindestens mithalten.

DFB.de: Mit Julian Börner, der zur neuen Saison fest zur U 23 stoßen wird, war ein erfahrener Zweitligaprofi mit dabei. Welcher Faktor war er in den Aufstiegsspielen?

Uhlmann: Man hat gesehen, dass Julian sehr wichtig ist, dem Team Halt gibt und durch seine Erfahrung extrem viel mitbringt. Ich spiele super gerne mit ihm zusammen. Viele haben gesagt, dass er quasi mein Ziehvater ist. Als ich von RB Leipzig nach Hannover gekommen war, hatte mich Julian während der Vorbereitung überall mithingenommen. Ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison in der 3. Liga.

DFB.de: Wie ging es nach dem Spiel weiter?

Uhlmann: Wie bei jedem Aufstieg: Es wurde gefeiert bis zum Gehtnichtmehr. (lacht) Das hatten wir uns aber auch absolut verdient.

