Gündogan: "Brauchen die Unterstützung der Fans"

Ein später Treffer von Pascal Groß sorgt für eine gelungene Generalprobe im letzten Testspiel vor dem Start in die Heim-Europameisterschaft in einer Woche gegen Schottland. Das DFB-Team besiegt Griechenland nach einem intensiven Spiel und zwischenzeitlichen Rückstand letztendlich 2:1 (0:1). DFB.de hat Stimmen zur Partie in Mönchengladbach gesammelt.

Julian Nagelsmann: Die zweite Halbzeit war deutlich verbessert gegenüber der ersten. Wir hatten erstmals seit langem in der ersten Halbzeit einfache Ballverluste, haben viel zu langsam und viel zu viel durchs Zentzrum gespielt. Das hab ich in der Halbzeit klar angesprochen. Wir brauchten einfach in allen Aktionen mehr Schärfe, um dieses Spiel zu gewinnen. In der zweiten Halbzeit haben wir beide Flügel ins Spiel gebracht, um so in der Mitte auch Räume zu öffnen.

Toni Kroos: Wir wussten, dass wir nicht so gut waren, wie wir im März gemacht wurden. Wir haben in der ersten Halbzeit viele Fehler gemacht, technische Fehler, haben unsauber gespielt und sind in Konter gelaufen. Ich glaube, dass jeder seine Rolle kennt. Sie sind in der Mannschaft klar verteilt und das wird uns helfen.

Ilkay Gündogan: Es war buchstäblich ein Test. In der ersten Halbzeit waren wir was träge, das wurde heute eiskalt bestraft. Die Griechen haben es gut gemacht in der ersten Halbzeit, aber das ist nicht unser Maßstab. Am Ende haben wir glücklicherweise noch das 2:1 erzielt und das Spiel gewonnen. Wichtig war, dass wir uns selbst gezeigt haben, dass wir die Fähigkeit haben darauf zu reagieren. Wir brauchen die Unterstützung der Fans, das wird uns pushen. Wir starten mit einem guten Gefühl in die EM, es gibt aber keine Mannschaft mehr, die man 4:0 oder 5:0 schlägt. Wir haben noch eine Woche Zeit, die Sinne sind geschärft und wir wollen den Schwung mitnehmen.

Manuel Neuer: Man hat in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Bei meinem Fehler gehören immer mehrere dazu, aber ich schaue jetzt auf mich. Den hätte ich besser wegbringen müssen. Der Spielfluss in der ersten Halbzeit hat nicht gestimmt. Das müssen wir besser machen, hatten es auch gegen die Ukraine besser gemacht

[dfb]