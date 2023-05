Große Bühne für Schiris beim Finale in Berlin

Meet & Greet mit dem Finalgespann, Cup-Handover, Einlaufkinder und Pressekonferenz – im Jahr der Schiris stehen die Unparteiischen rund um das DFB-Pokalfinale am 3. Juni 2023 in Berlin im Fokus. DFB.de gibt einen Überblick zu den geplanten Aktionen.

Neue Schiris gewinnen, Aktive binden und Wertschätzung ausdrücken. Diese drei Ziele hat der DFB im "Jahr der Schiris" ausgerufen. Die Initiative unter dem Motto "Liebe den Sport. Leite das Spiel." soll dem Nachwuchsmangel im deutschen Fußball entgegenwirken. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie der Spielleitung der Bundesligaprofis Anton Stach und Nils Petersen in der Bezirksliga Ende März, vor allem aber durch verschiedene kleinere und größere Maßnahmen mit Hilfe der Bezirke/Kreise, Amateurvereine und lokalen Schiri-Gruppen.

Zum Saisonhöhepunkt im Berliner Olympiastadion stehen die Schiedsrichter*innen erneut im Mittelpunkt. Ausverkauftes Stadion und Millionen Fans vor dem Fernseher – die perfekte Bühne im Jahr der Schiris. Schon vor dem Anpfiff am 3. Juni 2023 (ab 20 Uhr, live im ZDF und bei Sky) verkündete zum Beispiel der Berliner Amateur-Schiri Ender Apaydin das Schiedsrichtergespann für das Finale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Premiere beim Cup-Handover

Beim Cup-Handover im Roten Rathaus in Berlin wurde der Finalschiri und sein Gespann erstmals in einer Liveübertragung von Sky bekanntgegeben. Und auch bei der Pressekonferenz am Vortag des Endspiels wird es zu einer Premiere kommen: Daniel Siebert nimmt auf dem Podium Platz, um sich den Fragen der Journalist*innen zu stellen. Ein starkes Zeichen, das verdeutlicht, worum es im Jahr der Schiris geht: Die Schiedsrichter*innen sind unverzichtbarer Teil des Spiels, Teil der Fußballfamilie und das dritte Team auf dem Platz.

Um dies sichtbarer zu machen und den Unparteiischen mehr Wertschätzung entgegenzubringen, startete der DFB einen besonderen Aufruf. Stellvertretend für hunderte Schiri-Familien in ganz Deutschland, in denen nicht nur eine sondern gleich mehrere Personen leidenschaftlich ihrem Hobby an der Pfeife nachgehen, lädt der Verband Familie Kocak nach Berlin ein.

170 Schiri-Einsätze in einem Jahr

Hasan-Fazli Kocak hatte den Aufruf auf FUSSBALL.DE gesehen und sich beworben. Im vergangenen Jahr leitete er 170 (!) Spiele im Amateurfußball. Sein Bruder Ozan ist ebenfalls seit Jahren als Schiri aktiv, sein Sohn Altay auch. Kürzlich kam sogar Neffe Oguzhan hinzu, der im Februar 2023 seine ersten Partien leitete. Nachdem das Losglück auf die Familie aus der Nähe von Heilbronn fiel, steht nun ein außergewöhnliches Wochenende an: Zunächst wird Familie Kocak am Vortag des Endspiels das Finalgespann um Daniel Siebert zu einem exklusiven Meet & Greet treffen. Das Finale am 3. Juni erleben sie schließlich live im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Das Highlight: Die Zwillingssöhne von Hasan Fazli Kocaks Cousin werden gemeinsam mit den beiden Schiedsrichter-Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn auf den Platz laufen. Unvergessliche Momente im Jahr der Schiris.

Ähnlich unvergessliche Momente erlebten am 26. April Schiedsrichter*innen aus dem Amateurbereich in Frankfurt am Main. Zur Sonderausgabe des Formats "Der beste Tag" wurden 25 Unparteiische an den DFB-Campus eingeladen. Dort gab es eine kleine Fitnesseinheit inklusive Regelquiz, eine Campusführung und zum Abschluss eine Fragerunde mit den vier Bundesliga-Schiedsrichtern Daniel Siebert, Harm Osmers, Sascha Stegemann und Robert Hartmann, die exklusive Einblicke in das Analysetool der Elite-Schiris gewährten. Aufgrund der riesigen Resonanz (knapp 1200 Bewerbungen) und des sehr positiven Feedbacks der Teilnehmer*innen soll es 2023 noch mindestens eine weitere Schiri-Sonderausgabe von "Der beste Tag" geben.

Schiri-Toolbox als Unterstützung für Amateurvereine

Zunächst steht nun aber das DFB-Pokalfinale in Berlin im Mittelpunkt, das sich in diesem Jahr so stark wie noch nie um das Thema Schiedsrichter*innen dreht. Cup-Handover, Pressekonferenz und das einzigartige Wochenende für Familie Kocak. Zudem werden Nachwuchs-Schiris aus dem Berliner Fußball-Verband als Balljungen aktiv sein.

"Liebe den Sport. Leite das Spiel." Dieser Leitspruch wird während des Finals prominent auf der Bande ausgespielt und weist auf die Landingpage dfb.de/schiris hin, auf der zahlreiche Inhalte zu finden sind. Zum Beispiel ein Infotext für alle, die sich für das Hobby als Schiedsrichter*in interessieren: Wie läuft die Ausbildung, welche Vorteile haben Schiris und ab welchem Alter darf man einen Neulingslehrgang besuchen? Diese und weitere Fragen werden in einem FAQ beantwortet. Auch die Ausbildungstermine in den 21 Landesverbänden sind auf dfb.de/schiris zu finden.

Für Amateurvereine, die ihre Mitglieder für den Job an der Pfeife begeistern möchten, bietet die Schiri-Toolbox nützliche Werbemittel – vom Plakat fürs Vereinsgelände, über Social-Media-Grafiken bis hin zu Flyern. Im Downloadordner sind weitere praktische Dateien zur freien Verwendung verfügbar: Die Motive und eine Präsentation zum Jahr der Schiris, eine umfangreiche Fotoauswahl und das Lehrvideo "Schiris gegen Diskriminierung".

Bereits beim DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln am 18. Mai wurde durch verschiedene Aktionen auf das Thema Schiedsrichterinnen aufmerksam gemacht. Zum Beispiel durfte Amateur-Schiedsrichterin Sophie Burkhart den Pokal auf den Platz tragen. Rund um das Familien- und Fanfest trafen sich Nachwuchs-Schiedsrichterinnen mit den Unparteiischen aus der Bundesliga.

[tn]