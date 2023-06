Google Pixel neuer Namenspartner der Frauen-Bundesliga ab Saison 2023/2024

Google Pixel wird ab der Saison 2023/2024 neuer "Naming-Rights-Partner" der Frauen-Bundesliga. Das haben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und das Unternehmen heute bekanntgegeben. Dieses bedeutende Engagement markiert einen Meilenstein für den Frauenfußball in Deutschland und unterstreicht die wachsende Bedeutung von Frauen im Fußball.

Mit einer Laufzeit von vier Jahren wird die Partnerschaft offiziell am 1. Juli 2023 beginnen und bis zum 30. Juni 2027 für vier Spielzeiten andauern. Für die Frauen-Bundesliga der Beginn einer neuen Ära, in der die Attraktivität und Sichtbarkeit des Wettbewerbs auf globaler Ebene weiter gestärkt wird.

Innovative Lösungen für die Fans

Als Naming-Rights-Partner wird Google Pixel umfassende Exklusivrechte genießen. Diese beinhalten die Präsenz des Google-Pixel-Logos auf den rechten Trikotärmeln aller Klubs der Frauen-Bundesliga sowie die Integration des Markenlogos in den Stadien durch TV-relevante Werberechte wie Mittelbande und Mini-Softreiter. Darüber hinaus wird Google Pixel in der Lage sein, seine Marke mit der Frauen-Bundesliga durch Logo- und Titelnutzung zu verbinden.

Die digitale Präsenz von Google Pixel wird ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Die Partnerschaft umfasst umfangreiche digitale Aktivierungsrechte, die eine Integration in die Matchday-Erlebnisse der Fans sowie die Erstellung von hochwertigem Content rund um die Frauen-Bundesliga ermöglichen. Als Teil dieser wegweisenden Partnerschaft wird Google Pixel nicht nur die Sichtbarkeit der Frauen-Bundesliga stärken, sondern auch den Wettbewerb unterstützen, indem es innovative Lösungen für die Fans und die gesamte Fußball-Community bereitstellt.

"Starkes Signal für Relevanz und Entwicklung des Frauenfußballs"

"Wir freuen uns, Google Pixel nun für die kommenden vier Spielzeiten als neuen Titelpartner der Frauen-Bundesliga gewonnen zu haben", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. "Mit dem ganzheitlichen Ansatz, der jetzt sowohl die Frauen-Nationalmannschaft als auch die Frauen-Bundesliga umfasst, unterstreicht Google Pixel sein außergewöhnliches Engagement im Fußball. Diese umfassende Zusammenarbeit ist ein starkes Signal für die Relevanz und Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland. Gemeinsam werden wir die Sichtbarkeit und Attraktivität der Frauen-Bundesliga weiter stärken. Durch sein breites Engagement trägt Google maßgeblich dazu bei, die verdiente Aufmerksamkeit für den Frauenfußball zu generieren, den unsere Spitzensportlerinnen verdienen. An dieser Stelle danken wir FLYERALARM für die enge und engagierte Namenspartnerschaft in den vergangenen vier Spielzeiten. Das Unternehmen hat maßgeblich zu der Weiterentwicklung der Liga, ihrer Sichtbarkeit und ihren professionellen Strukturen beigetragen."

Dr. Anne-Katrin Huebel, Marketingleiterin der Google-Konsumentenprodukte, erklärt: "Wir verfolgen mit Spannung und Begeisterung das unglaubliche Momentum des Frauenfußballs in Deutschlands und freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit dem DFB nun auch auf die Frauen-Bundesliga auszuweiten. Gemeinsam mit dem DFB und den Vereinen werden wir in den kommenden Jahren daran arbeiten, dem Frauenfußball in Deutschland noch mehr Strahlkraft zu verleihen - und die Fans noch näher ans Spiel und die Spielerinnen bringen."

"Starkes Zeichen für das große Potenzial unserer Liga"

Tobias Trittel, Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen, sagt: "Die Partnerschaft mit einem globalen Player wie Google ist ein großartiges und zukunftsweisendes Signal für die Entwicklung und Attraktivität unserer Frauen-Bundesliga. Ausgehend von den herausragenden Leistungen unserer Nationalmannschaft während der vergangenen EM sowie den vielen tollen Highlights in dieser Saison mit einem ausverkauften Pokalfinale zum Abschluss, ist dies ein weiteres starkes Zeichen für das große Potenzial unserer Liga und des deutschen Frauenfußballs. Diese Partnerschaft wird uns allen noch einmal zusätzlichen Schub für die anstehenden Herausforderungen der Zukunft geben."

Im Rahmen eines Medienevents am Berliner Google-Standort, bei dem auch Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet, anwesend war, gaben der DFB und Google bereits in der vergangenen Woche bekannt, dass Google Pixel Sponsoringpartner der Frauen-Nationalmannschaft für die kommenden drei Jahre ist.

[ik]