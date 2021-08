Gerd Müller im Alter von 75 Jahren verstorben

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Gerd Müller. Der erfolgreichste Stürmer in der Geschichte des deutschen Fußballs ist am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Uschi und Tochter Nicole. Müller litt seit Jahren an Demenz, bis zuletzt wurde er in einer Pflegeeinrichtung für Alzheimer-Patienten betreut.

In seiner Karriere hat Müller alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Im Finale gegen die Niederlande erzielte Müller den 2:1-Siegtreffer. Mit dem FC Bayern München wurde er jeweils vier Mal Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Große Erfolge feierte Müller mit dem FC Bayern auch international. Dreimal gewann er den Europapokal der Landesmeister, einmal den Europapokal der Pokalsieger und einmal den Weltpokal.

DFB-Vizepräsident Peter Peters sagt: "Mit Gerd Müller geht ein großes Stück deutsche Fußballgeschichte. Wir sind betroffen und tieftraurig. Unser Mitgefühl gehört seinen Angehörigen, hinter denen schwere Zeiten liegen und denen wir in dieser Situation viel Kraft wünschen. Zugleich blicken wir voller Hochachtung und Dankbarkeit auf das Lebenswerk von Gerd Müller. Für mich ist er der beste Stürmer in der Geschichte des Fußballs. Sein Instinkt und seine Handlungsschnelligkeit waren einzigartig, genauso seine Sicherheit vor dem Tor. Er war ein Genie des einfachen Spiels und hat ohne Schnörkel mit jedem Körperteil das gemacht, um was es im Fußball geht: Tore. Wie Millionen andere verdanke ich Gerd Müller viele schöne Erinnerungen. Sehr präsent ist mir noch die Wasserschlacht von Frankfurt bei der WM 74. Als Kind habe ich im Zeltlager verfolgt, wie Gerd Müller zum 1:0 gegen Polen traf – den Jubel und die Emotionen kann ich heute noch spüren."

Rekorde in zahlreichen Wettbewerben

DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch sagt: "Man könnte heute stundenlang in allen Facetten aufzählen, was Gerd Müller für den Fußball in Deutschland bedeutet. Er wurde schon zu Lebzeiten zur Fußball-Legende, war das Idol einer ganzen Generation, auch meiner Jugend. Wir sind traurig, von dieser Ikone unseres Sports Abschied nehmen zu müssen und mit den Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Was bleibt ist die Erinnerung an einen großartigen Fußballspieler und die Dankbarkeit von ganz Fußballdeutschland für unglaublich viele großartige Tore und ganz besonders den für immer unvergesslich bleibenden Siegtreffer zum 2:1 im Finale der Fußball Weltmeisterschaft 1974 in München gegen die Niederlande."

Als Stürmer hält Müller zahlreiche Rekorde, national und international. Müller erzielte 68 Tore in 62 Länderspielen, seine Quote ist unerreicht und nur Miroslav Klose hat mit 71 Toren (in 137 Länderspielen) häufiger für Deutschland getroffen. Bei Weltmeisterschaften erzielte Müller 14, im Rahmen von Europameisterschaften 16 Treffer. In 427 Bundesligaspielen für Bayern München war er 365 Mal erfolgreich, Müller ist damit Bundesliga-Rekordtorschütze. Mit sieben Titeln ist er zudem Rekordtorschützenkönig der Bundesliga. Rekord sind auch seine Werte im DFB-Pokal, 78 Treffer in 62 Partien sind Bestwert.

1967 und 1969 war Gerd Müller Deutschlands Fußballer des Jahres, 1970 Europas Fußballer des Jahres. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die Müller im Laufe seines Lebens erhalten hat, zählen das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und das Silberne Lorbeerblatt.

[sl]