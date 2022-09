"Future Leaders in Football" mit "Female Edition" in Doha

Im November kommt die Fußballwelt zur Weltmeisterschaft der Männer in Katar zusammen, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lädt schon vorher zu einer weiteren gesonderten "Female Edition" seines Workshops "Future Leaders in Football" (FLF) in die katarische Hauptstadt Doha. In enger Kooperation mit der Qatar Football Association (QFA), der Qatar Foundation und Generation Amazing, eines der Legacy Programme des Supreme Committee des FIFA World Cup Qatar 2022, erhalten 20 junge Frauen aus dem Nahen und Mittleren Osten vom 27. Oktober bis zum 1. November fünf Tage lang die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten als verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeiten weiterzuentwickeln. Das deutsche Bundesentwicklungsministerium (BMZ) wird als Mitinitiator des FLF-Programms die Teilnahme der jungen Frauen aus Partnerländern der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit unterstützen.

Neben BMZ und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wird die dritte Auflage des Workshops, der zuletzt im März in Jordanien stattfand, abermals stark unterstützt von DFB-Partner Volkswagen, der sich unter anderem mit seiner Kampagne "Frauen spielen Fußball. #KeinFrauenfußball" für mehr Gleichberechtigung im Fußball und in der Gesellschaft starkmacht, dem UEFA Assist Programm, das Projekte fördert, die außerhalb der UEFA-Mitgliedsverbände einen positiven Beitrag zu gesellschaftsrelevanten Themen generieren und zur Fußballentwicklung beitragen, sowie von der Stiftung der deutschen Nationalmannschaft "Wir für Euch".

Gesellschaftliche Probleme ansprechen und Debatte anstoßen

Nach der Pilotausgabe im Juni 2021, die aufgrund der Corona-Pandemie in digitaler Form im Zuge der EURO 2020 stattfand, und der zweiten Auflage, die erstmals als "Female Edition" ausgerichtet wurde, im März 2022 in Amman (Jordanien) findet der dritte Workshop bewusst im Vorfeld der Männer-WM in Katar statt. Unter dem Motto "Developing Skills and Taking Action to Tackle Challenges in Sport and Society" ist es das Ziel des Leuchtturmprojekts FLF, die Aufmerksamkeit rund um die Weltmeisterschaft in Katar zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme anzusprechen, eine öffentliche Debatte anzustoßen und im internationalen Kontext der gesellschaftspolitischen Verantwortung des DFB nachzukommen. Das Präsidium des DFB hat seine Position zur Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr verabschiedet.

Wie schon in Amman werden auch in Doha wieder Dr. Jacqueline Müller und Haneen Alkhatib die Moderation übernehmen. Müller, eine ausgewiesene Leadership-Expertin, arbeitet als Dozentin an der Londoner Loughborough University und forscht unter anderem in den Bereichen Sportmanagement und -psychologie, Führung und Geschlechtergleichstellung. Alkhatib arbeitet als Beraterin bei der GIZ im Regionalvorhaben "Sport für Entwicklung" und bringt als ehemalige jordanische Nationalspielerin auch viel praktische Erfahrung aus dem Fußball mit.​ Die Übermittlung der Kursinhalte durch das Moderationsduo findet dabei zwischen Klassenzimmer und Fußballplatz statt.

Wie schaffe ich es, meine Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen und Mitmenschen zu motivieren, sie zu einem Team zu formen, in dem jede*r seine individuellen Stärken einbringen und sich im Hinblick auf das gemeinsame Ziel positiv weiterentwickeln kann? Unter anderem genau diesen Themen widmet sich die Fortbildungsreihe.

Katar-Edition: Fokus auf Nachhaltigkeit

Um die eigenen Stärken, Schwächen und Motivationen herauszuarbeiten und zu lernen, wie man verschiedene "Persönlichkeitstypen" lesen und leiten kann, steht am Anfang des Workshops die von Bo Hansen entwickelte DISC-Analyse. Die Persönlichkeitsanalyse soll den Teilnehmerinnen helfen, mehr über sich selbst als Individuum und im Umkehrschluss als Leader und Teamplayer zu lernen. Basierend auf den neuen Erkenntnissen über sich selbst, wird den jungen Führungskräften im weiteren Verlauf theoretisches und praktisches Wissen zu Kommunikations-, Konflikt- und Leadership-Strategien vermittelt.

Neben Kernmodulen zu Themen wie Diversität, Geschlechtergleichstellung, Inklusion und Kultur liegt bei der kommenden Katar-Edition des FLFL ein Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit. Unter anderem durch eine Panel-Diskussion und individuelle Module soll eine Sensibilisierung und ein Verständnis für die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit in der Gesellschaft, im Fußball und vor allem im Kontext der WM, im Zuge von Sportgroßveranstaltungen geschaffen werden.

Alle Themen des Workshops werden durch Gastvorträge von Persönlichkeiten aus dem Nahen Osten unterstützt. Der Raum für lokale Erfolgsgeschichten soll die Teilnehmerinnen inspirieren, ihre Ziele trotz bestehender Hürden weiter zu verfolgen, ihre Geschichten zu teilen, sich gegenseitig zu motivieren und ein Netzwerk über die Grenzen des FLF und der Region hinaus auf- und auszubauen.

[ma]