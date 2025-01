Futsal-Nationalteam unterliegt Kroatien

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft ist mit einem respektablen 1:5 (1:3) gegen Favorit Kroatien in die Eliterunde der WM-Qualifikation gestartet. In der mit 1458 Zuschauer*innen gefüllten Richard-Hartmann-Halle in Chemnitz traf Luis Drees für das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld zum zwischenzeitlichen 1:1. Im zweiten Qualifikationsspiel geht es am Mittwoch (ab 21.05 Uhr) in Laval gegen Gastgeber Frankreich.

"Es ist so, wie wir das vorher erwartet haben. In Momenten war es okay, aber gegen den Ball hatten wir viele Schwierigkeiten. Wir sind es nicht gewohnt, international auf diesem Niveau mit dieser Intensität dauerhaft zu spielen", sagte Marcel Loosveld. "Trotzdem bin ich stolz darauf, was die Jungs gezeigt haben. Wir haben einige gute Chancen herausgespielt. Es ist ein Start in eine andere Welt. Wir haben hier wieder viel gelernt und wissen was uns weiter erwartet."

Die Kroaten starteten erwartet dominant in die Begegnung und hatten schon nach 37 Sekunden den ersten guten Abschluss durch Kristian Cekol, den Pavlos Wiegels im deutschen Kasten entschärfte. Doch neben konzentrierter Abwehrarbeit schaltete die deutsche Fünf nach Ballgewinnen immer wieder schnell um und kam durch Suad Ak (2.) und Luis Drees (4.) zu ersten guten Chancen. Drees spitzelte eine Hereingabe von Christopher Wittig wenig später per Hacke nur knapp am kroatischen Tor vorbei (6.).

Drees schlägt zurück

Doch der Druck der Kroaten wurde größer, Wiegels rettete gegen Antonio Sekulic (7.). Luka Peric (8.) und Sekulic verzogen danach nur knapp (11.). Im Gegenzug prüfte Muhammet Sözer Kroatiens Keeper Filip Baskovic, nach der anschließenden Ecke schloss Wittig etwas zu zentral ab und scheiterte nochmal an Baskovic (alles 12.). Auf der Gegenseite hatte das deutsche Team Glück, dass Sekulic nur den Pfosten traf (13.).

Ein Foul von Ak kurz vor dem Strafraum bescherte den Gästen einen Freistoß, den Sekulic nach Ablage zur kroatischen Führung unhaltbar verwandelte (13.). Doch die DFB-Auswahl ließ sich nicht beirren: Wittig setzte sich auf rechts stark durch und fand in der Mitte Drees, der den Ball zum 1:1 über die Linie drückte (14.). Wiegels bewahrte sein Team kurz darauf per Reflex nach dem Schuss von Franko Jelovcic vor dem erneuten Rückstand, hatte aber gegen den Abschluss von Kristijan Postruzin keine Abwehrgelegenheit (beide 15.).

Kroatien effektiv, Deutschland hält mit

Wiegels lief gegen Cekol (16.), Josip Jurlina (17.) und Dario Marinovic (19.) zu Hochform auf und verhinderte das dritte Gegentor vor der Pause mit Glanztaten. Gegen Duje Kusturas Versuch aus kurzer Distanz hatte dann aber auch er keine Chance (19.).

Die zweite Hälfte startete mit dem nächsten kroatischen Treffer, als Peric nach einem Einkick sehenswert per Volley zum 1:4 traf (21.). Drees versuchte, gleich zu antworten, fand aber seinen Meister in Baskovic (21.). Kroatien kontrollierte das Spiel jetzt souverän, das deutsche Team arbeitete weiter an einem weiteren Treffer, rannte sich aber immer wieder an der gegnerischen Abwehr fest. Die beste Chance bereitete Ak vor, Michael Meyer wurde aber beim Abschluss geblockt (31.), Wittig zielte wenig später etwas zu hoch (33.).

Mit Sözer als "Flying Goalkeeper" versuchte das deutsche Team noch einmal alles, wurde aber durch Peric (38.) ein weiteres Mal bestraft. Auf der Gegenseite verpasste Fouad Aghnima am langen Pfosten das zweite Tor nur um Zentimeter (40.).