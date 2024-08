Futsal-Bundesliga startet in die neue Saison

Die vierte Saison in der Futsal-Bundesliga steht an: An diesem Wochenende starten die zehn Teams in die reguläre Saison und spielen den Nachfolger von Meister TSV Weilimdorf aus. DFB.de fasst die Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um die neue Saison der Futsal-Bundesliga im FAQ zusammen.

Was ist neu in der Spielzeit 2024/2025 im Vergleich zur Vorsaison?

Lediglich das Teilnehmerfeld: In der Futsal-Bundesliga spielen weiterhin zehn Teams. Neu dabei sind in dieser Saison die beiden Aufsteiger – die Beton Boys München und die Futsal Panthers Köln. In der Vorsaison abgestiegen sind der Stuttgarter FC sowie der FC St. Pauli.

In welchem Modus wird in der Futsal-Bundesliga gespielt?

Wie bereits in ihren ersten drei Spielzeiten wird in der Futsal-Bundesliga auch in dieser Saison eine reguläre Saison absolviert, gefolgt von einer Meisterrunde, die im Playoff-Format ausgespielt wird. Die zehn Teams der Liga absolvieren in der regulären Saison jeweils 18 Partien – ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen jeden anderen Bundesligisten, in einer Hin- und einer Rückrunde.

Das bedeutet am Ende der regulären Saison:

Der Tabellenzehnte steigt direkt in die Regionalliga ab

steigt direkt in die Regionalliga ab Der Tabellenneunte hat in der Aufstiegsrunde mit den Meistern der fünf Regionalligen noch die Chance auf den Klassenverbleib

hat in der Aufstiegsrunde mit den Meistern der fünf Regionalligen noch die Chance auf den Klassenverbleib Die acht bestplatzierten Bundesligateams hingegen spielen im Anschluss an die reguläre Saison die Meisterrunde aus. Im Viertelfinale trifft der Erste der regulären Saison auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, usw.

Wie geht es nach der regulären Saison in der Meisterrunde weiter?

Die besten acht Teams der regulären Saison spielen die Meisterrunde im Playoff-Modus aus: Im Viertelfinale trifft der Erste der regulären Saison auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, usw.

Sowohl das Viertel- als auch das Halbfinale und das Finale werden im Modus Best-of-three ausgespielt. In jeder Playoff-Paarung braucht ein Team also zwei Siege, um das Duell für sich zu entscheiden. Sollte nach den beiden ersten Partien jedes Team jeweils einen Sieg errungen haben, fällt die Entscheidung in einer dritten Begegnung.

In den Playoffs hat im ersten Spiel immer das Team Heimrecht, das nach der regulären Saison die schlechtere Tabellenplatzierung aufgewiesen hatte. In jedem weiteren Spiel einer Paarung hat das besser platzierte Team Heimrecht.

Wo werden die Spiele der Futsal-Bundesliga übertragen?

In der Saison 2024/2025 werden alle Livespiele der Futsal-Bundesliga exklusiv und kostenlos auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein. Die Klubs der Futsal-Bundesliga werden hierzu Streams der eigenen Heimspiele in Eigenregie produzieren. Alle angebotenen Partien werden über den Futsal-Bundesliga-Kanal auf Sportdeutschland.TV gebündelt.

Was sind die wichtigsten Termine in der anstehenden Saison?

- Saisonstart am Wochenende des 31. August/1. September

- Ende der regulären Saison mit dem 18. Spieltag am 15./16. März 2025

- Start der Meisterrunde mit den ersten Viertelfinalspielen am 22./23. März 2025

- Finalspiele der Futsal-Bundesliga ab dem 10./11. Mai 2025

Wo gibt's die Futsal-Regeln und weitere Infos?

Auf DFB.de im Bereich Futsal-Bundesliga gibt es alle Infos zu den Teams sowie den Spielplan und die Tabelle im Überblick. Ausführliche Informationen zum Regelwerk im Futsal gibt es in der Rubrik Was ist Futsal?.

Zudem finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB zahlreiche Inhalte zur Futsal-Bundesliga sowie aktuelle Informationen rund um die Übertragungen der Spiele.

