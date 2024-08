Futsal-Bundesliga: Alle Livespiele auf Sportdeutschland.TV

In der Saison 2024/2025 werden alle Livespiele der Futsal-Bundesliga exklusiv und kostenlos auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein. Der Onlinesportsender der DOSB New Media GmbH strahlt die Haupt- und Endrundenbegegnungen auf seiner Plattform Sportdeutschland.TV aus.

Die Klubs der Futsal-Bundesliga werden hierzu Streams der eigenen Heimspiele in Eigenregie produzieren. Alle angebotenen Partien werden über den Futsal-Bundesliga-Kanal auf Sportdeutschland.TV gebündelt.

Bundesligastart am 31. August

Die Futsal-Bundesliga ist seit 2021 die höchste Spielklasse im deutschen Futsal der Männer. Die Hallenfußballvariante wird im Fünf-gegen-Fünf mit einem für die Halle sprungoptimierten Ball und einer Nettospielzeit von zweimal 20 Minuten gespielt.

Wenn die neue Futsal-Bundesliga Saison am 31. August in ihre vierte Spielzeit startet, werden sich zehn Teams in einer Hin- und Rückrunde gegenüberstehen. Anschließend folgt die Meisterrunde, die im Playoff-Modus "Best of three" ausgetragen wird. In den Finalspielen im Mai 2025 wird schließlich der deutsche Futsal-Meister gekürt.