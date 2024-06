Fußballkultur-Reiseführer: Menschen, Geschichten und Orte auf 154 Seiten

Nur noch wenige Tage bis zum Anpfiff der UEFA EURO 2024. Die Blicke von Millionen europäischen Fußballfans richten sich auf die Arenen von Hamburg bis München, Köln bis Berlin. Damit rückt auch die Fußballkultur des Gastgebers in den Fokus.

Unter dem Titel "EURO 2024 - Ein Reiseführer durch die deutsche Fußballkultur" veröffentlicht die DFB-Kulturstiftung dieser Tage wieder ihren handlichen Turnierbegleiter für Fans und Fußballanhänger*innen mit Interessen über die Spielfeldgrenzen hinaus. Anstatt Star-Portraits und Mannschaftskader gibt es 154 bunte und werbefreie Seiten mit spannenden fußballkulturellen und gesellschaftlichen Themen und Fotostrecken.

Gemeinsam mit der Redaktion von 11FREUNDE haben wir nach Menschen und Geschichten gesucht, die davon erzählen, wie der Fußball hierzulande gelebt wird. Europäische Künstler*innen und Kulturschaffende werfen einen persönlichen Blick auf Deutschland als Fußball-Land. Stadtpläne und regionale Fußballrouten führen in Fußballmuseen, auf fast vergessene Tribünen und zu verschollenen EURO-Schätzen. Wir zeigen Amateurvereine als Orte von Integration und Fans, die sich auf die Spuren ihrer Klubgeschichte begeben. Wir erklären, warum die letzte Europameisterschaft in Deutschland die Wurzeln dafür legte, dass Deutschlands Fankultur international beneidet wird. Und warum Harry Kane in Deutschland auf den Hund kam.

Mitnehmen oder bestellen

Vor und während der Europameisterschaft wird das handliche Taschenbuch in Partnerschaft mit der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und vielen weiteren Institutionen aus Fußball und Kultur dort ausliegen, wo sich die nationalen und internationalen Fans treffen: in den zehn Host Cities, den Fanbotschaften, im Rahmen des EURO-Kunst- & Kulturprogramms oder am Rand der EURO-Stadien. Wer sich diesen besonderen Turnierbegleiter direkt nach Hause schicken lassen möchte, kann ihn bequem über den Shop der Bundeszentrale für politische Bildung bestellen. Das Schöne: Bis auf eine geringe Bereitstellungspauschale (€ 1,50 zzgl. Versandkosten) ist der Reiseführer kostenlos.

"EURO 2024 – Der Reiseführer durch die deutsche Fußballkultur" (ISBN: 978-3-8389-7262-6, Bestellnummer 2587) kann ab sofort online über den Shop der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt werden (solange der Vorrat reicht). Für internationale Fußballfans und Anhängerinnen, wird die Publikation auch in einer englischsprachigen Ausgabe angeboten: "EURO 2024. A travel guide through German football culture".

[dfb]