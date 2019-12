Für Fußball-Ferienfreizeiten 2020 bewerben

Tolle Unterkunft, prominente Gäste und ein abwechslungsreiches Programm - auch im kommenden Jahr besteht für 75 Fußballvereine die Chance, bei den Fußball-Ferienfreizeiten der DFB-Stiftung Egidius Braun dabei zu sein. Die Freizeiten finden in den Sommermonaten an sechs Sportschulen der DFB-Landesverbände statt. Die Stiftung trägt sämtliche Kosten.

Vom 9. Juli bis 1. September 2020 werden 75 Vereinsgruppen aus ganz Deutschland zu den Fußball-Ferienfreizeiten in Bad Malente, Edenkoben, Grünberg, Hennef, Leipzig und Schöneck (Karlsruhe) eingeladen. Interessierte Klubs können sich ab sofort bis einschließlich zum 4. Oktober 2019 bewerben.

Eine Vereinsgruppe besteht aus zwölf Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren (Jahrgänge 2005, 2006, 2007) und bis zu zwei Betreuenden. Eine jahrgangsübergreifende Zusammenstellung ist möglich. Selbstverständlich können auch Jungs und Mädchen in einem Team gemeinsam mit dabei sein. Die einwöchigen Fußball-Ferienfreizeiten werden durch die DFB-Stiftung Egidius Braun organisiert und durch qualifizierte Mitarbeiter umgesetzt.

"Jugendliche für ehrenamtliche Tätigkeiten begeistern"

"Die Einladung ist Dank und Anerkennung für herausragendes ehrenamtliches Engagement in den Klubs", sagt DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg, der geschäftsführende Vorsitzende der DFB-Stiftung Egidius Braun. "In unseren Freizeiten geht es nicht nur darum, aktiv Fußball zu spielen, sondern wir wollen die Jugendlichen auch für ehrenamtliche Tätigkeiten im Verband oder in ihrem Verein begeistern."

Mit dem abwechslungsreichen Programm werden die Teamfähigkeit und die direkte Kommunikation zwischen den teilnehmenden Jugendlichen gefördert. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem erlebnispädagogische Einheiten, Klettern, Rafting, Besuche bei Profiklubs und Gespräche mit prominenten Gästen. Fußball gespielt wird selbstverständlich auch. Es finden Miniturniere statt, es gibt Termine mit dem DFB-Mobil und die Abnahme des DFB-Fußballabzeichens.

Hier geht es zur Bewerbung.

[dfb]