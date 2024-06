Für ein sicheres Stadionerlebnis: Zertifiziertes Sicherheitsmanagement im Profifußball

Zehn Jahre erfolgreiche Kooperation bilanzierten der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Deutsche Fußball Liga (DFL) und DEKRA beim heutigen Länderspiel zwischen Deutschland und Griechenland in Mönchengladbach. DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich bedankte sich bei der DEKRA Certification GmbH, vertreten durch Christof Hauser, für die professionelle Weiterentwicklung in Sachen Sicherheit seit 2014. "Diese Zertifizierung trägt besonders zu einem sicheren Stadionerlebnis für alle Fans im deutschen Profifußball bei", so Ullrich.

Die Auditoren der DEKRA nehmen an Spieltagen und in den Geschäftsstellen gezielte Stichproben der Sicherheitskonzepte der Klubs und des DFB. Bei Abweichungen muss nachgebessert werden, um das Zertifikat zu erhalten. "Unsere Auditoren sind neutral und prüfen vor Ort, ob die gesetzlichen und verbandlichen Vorgaben eingehalten werden", erklärt Christof Hauser.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, unterstreicht: "Auch wir als DFB stellen uns dem Verfahren und verbessern damit stetig die Aufenthaltsbedingungen bei unseren Länderspielen." Bernhard Nießen, Direktor Stadionbetrieb/-bau & Sicherheit von Borussia Mönchengladbach ergänzt: "Das System ist für die Sicherheitsverantwortlichen der Clubs ein echter Gewinn."

Im Rahmen des Länderspiels fand der jährliche Erfahrungsaustausch der DEKRA mit Ihren Auditoren statt. Der Stabsbereich Sicherheit des DFB hat das System seit 2014 mit Unterstützung der Firma Secure Games International stetig weiterentwickelt.

[DFB/DEKRA]