Fortuna kann beim BVB Geschichte schreiben

Spannendes Saisonfinale in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga: Während die sportlichen Absteiger feststehen, ist ein Platz für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft noch zu vergeben. Fortuna Düsseldorf benötigt am Samstag (ab 13 Uhr) bei Borussia Dortmund mindestens ein Remis, um Borussia Mönchengladbach sicher auf Distanz zu halten. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonverlauf: Bis Ende Februar schien es so, als wäre für Borussia Dortmund erneut eine Platzierung unter den beiden besten Teams und damit die siebte Endrunden-Teilnahme in Folge - die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 waren wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant zu Ende gegangen - noch möglich. Nach zehn Begegnungen standen 25 Zähler zu Buche. Ab der Niederlage im Spitzenspiel und Derby beim FC Schalke 04 (0:2) ließen die Schwarz-Gelben noch einige weitere Punkte liegen. In den zurückliegenden vier Partien holte der BVB nur einen Sieg (sechs Zähler). Der Rückstand auf Rang zwei ist damit auf uneinholbare sieben Punkte angewachsen. Fortuna Düsseldorf startete schon furios in die Saison. In den ersten sieben Partien sprangen ausschließlich Siege heraus. Erst gegen Tabellenführer FC Schalke 04 (0:0) ließen die Fortunen erstmals etwas liegen. Nach zwei weiteren Siegen kassierten die Düsseldorfer im Derby beim 1. FC Köln (1:5) ihre bislang einzige Saisonniederlage. Zuletzt gelangen wieder zehn Punkte aus den zurückliegenden vier Spielen. Dadurch hat die Fortuna die erste Endrundenteilnahme der Vereinsgeschichte vor dem abschließenden 17. Spieltag in der eigenen Hand.

Die Ausgangslage: Einen ersten Matchball konnte Fortuna Düsseldorf beim 0:0 gegen den direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach nicht nutzen. Die Ausgangsposition ist vor dem Saisonfinale aber noch immer komfortabel. Schon ein Unentschieden in Dortmund würde für die Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft reichen. Bei einem Sieg wäre außerdem sogar noch der Gewinn der Staffelmeisterschaft im Westen möglich, wenn Spitzenreiter FC Schalke 04 gleichzeitig sein Heimspiel gegen Fortuna Köln verlieren sollte. Die Schalker haben zwar das Ticket für die Endrunde schon sicher, aber nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Fortuna. Bei einer Düsseldorfer Niederlage gegen den BVB könnte der Tabellendritte Borussia Mönchengladbach mit einem Dreier vor eigenem Publikum gegen Arminia Bielefeld noch vorbeiziehen. Im Halbfinale um die nationale Krone treffen die beiden West-Vertreter übrigens am 27. April und 1. Mai direkt aufeinander. Im zweiten Duell der Vorschlussrunde stehen sich der VfB Stuttgart (Meister der Staffel Süd/Südwest) und Hertha BSC (Titelträger der Staffel Nord/Nordost) gegenüber.

Die Trainer: BVB-Trainer Sebastian Geppert arbeitet bereits seit 2013 im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund. Bis 2015 war er zunächst Co-Trainer bei der U 16, dann der U 17. Mit dem Wechsel des damaligen U 19-Trainers Hannes Wolf (nun Trainer der deutschen U 19-Nationalmannschaft) im September 2016 zum VfB Stuttgart und der Beförderung des vorherigen U 17-Trainers Benjamin Hoffmann zu den B-Junioren rückte Geppert auf den Cheftrainerposten. In seiner Premierensaison als U 17-Trainer führte der 38-Jährige den BVB-Nachwuchs auf Anhieb in die Endrunde, schied aber im Halbfinale gegen den SV Werder Bremen aus (1:1, 0:3). Ein Jahr später gelang dann aber durch einen 3:2-Finalsieg beim FC Bayern München der Titelgewinn. Die Wiederholung dieses Triumphes verpasste Fußball-Lehrer Geppert in der Saison 2018/2019 mit dem 2:3 im Endspiel gegen den 1. FC Köln nur knapp. Nach der Freistellung von Lucien Favre bei den Profis wurde Geppert im Dezember 2020 Co-Trainer von Edin Terzic, die die Borussia noch in die Champions League und zum Triumph im DFB-Pokal führte. Die B-Junioren-Bundesliga hatte zu diesem Zeitpunkt wegen der Corona-Pandemie mit dem Spielbetrieb pausiert. Zu Beginn dieser Saison kehrte Geppert zur U 17 zurück.

Ex-Profi Jens Langeneke ist seit fast fünf Jahren für die U 17 von Fortuna Düsseldorf als Trainer verantwortlich. Der 45-Jährige, der einst selbst für die Fortuna insgesamt 216 Spiele (32 Tore) absolvierte, ließ seine aktive Karriere in der Saison 2015/2016 in der Regionalliga West bei der Düsseldorfer U 23 ausklingen. In Erinnerung bleibt Langeneke vor allem als eiskalter Elfmeterschütze. In der Saison 2010/2011 war der gebürtige Lippstädter als Verteidiger mit acht Toren, darunter sieben verwandelte Strafstöße, sogar der erfolgreichste Torschütze der Fortuna-Profis. In der folgenden Spielzeit 2011/2012 verwandelte er allein in der Hinrunde erneut sieben Elfmeter. Seit dem 1. Juli 2017 trainiert Jens Langeneke die U 17 und spielt mit seinem Team aktuell die bislang beste Saison. Im April 2018 sprang er zwischenzeitlich für acht Partien als Interimstrainer bei der zweiten Mannschaft ein. Zur neuen Saison 2022/2023 "tauscht" Langeneke mit U 19-Trainer Sinisa Suker die Teams.

Die Torjäger: Mit 44 Treffern nach 15 Begegnungen stellt Fortuna Düsseldorf nach Tabellenführer FC Schalke 04 (45) auch die torgefährlichste Offensive in der West-Staffel. In der individuellen Rangliste reicht es für Alexander Holl (zehn Treffer) und David Widlarz (neun) zu den Plätzen drei und vier der Torschützenliste. Erfolgreicher als das Düsseldorfer Duo war neben Toptorjäger Mohammad Mahmoud (VfL Bochum/19 Tore) nur David Osaro Arize (zehn) von Borussia Mönchengladbach. Eng beieinander liegen auch die beiden erfolgreichsten Torschützen von Borussia Dortmund. Paris Josua Brunner führt die interne Rangliste mit acht Treffern knapp vor Raul König (sieben) an.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga standen sich die U 17-Teams von Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf bereits 19-mal in einem Meisterschaftsduell gegenüber. Mit zwölf Siegen, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen spricht die Bilanz klar für den BVB. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Spielbetrieb fand das bislang jüngste Aufeinandertreffen im November 2019 statt. Damals hatten Niclas Kratzmann (mittlerweile Fortuna Düsseldorf U 19) und Abu-Bekir Ömer El-Zein (Borussia Dortmund U 19) die Schwarz-Gelben zum 2:1 und damit zum fünften Sieg in Folge gegen die Fortuna geschossen. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Düsseldorfer ging auf das Konto von Ephraim Kalonji (Fortuna Düsseldorf U 19).

Die Stimmen: "Wir hätten schon gerne selbst bis zum Schluss die Chance auf die Endrunde gehabt", sagt BVB-Trainer Sebastian Geppert gegenüber DFB.de. "Gegen tiefstehende Gegner haben wir uns zuletzt allerdings schwergetan. Dennoch sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Wir haben viele Jungs in der Mannschaft, die auch in der nächsten Saison noch für die U 17 spielen können. Die aktuelle Saison wollen wir mit einem Sieg abschließen." Jens Langeneke, Trainer von Fortuna Düsseldorf, meint im Gespräch mit DFB.de: "Der BVB war lange mit im Geschäft um die Endrundenteilnahme. Die Mannschaft verfügt über eine hohe individuelle Qualität und ist jederzeit in der Lage, ein Tor zu erzielen. Wir freuen uns auf das Duell. Uns reicht zwar ein Unentschieden. Die beste Haltung ist allerdings, nicht auf einen Punkt zu spekulieren, sondern das Spiel gewinnen zu wollen."

Die personelle Situation: Der U 17 von Borussia Dortmund stehen Sven Meyer, Kapitän Rafael Lubach, Jaden Korzynietz, Mats Feckler und Vincenzo Onofrietti für das abschließende Ligaspiel nicht zur Verfügung. Bei Fortuna Düsseldorf fehlen nach aktuellem Stand nur die beiden Langzeitverletzten David Savic und Jonas Starek.

