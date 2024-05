Zur kommenden Saison neu in Reihen der Bundesligaschiedsrichter: Florian Exner

Florian Exner steigt in die Bundesliga auf

Die Sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter*innen hat die Einteilung der Unparteiischen für die Saison 2024/2025 in den einzelnen Profiligen festgelegt. Wir haben die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur Vorsaison zusammengefasst.

Bundesliga

Die Kadergröße der Referees in der höchsten deutschen Spielklasse bleibt bei 24. Florian Exner steigt aus der 2. Bundesliga auf und nimmt den Platz von Marco Fritz ein, der bereits im April angekündigt hatte, seine Karriere im Sommer zu beenden. Exner konnte die Verantwortlichen mit seinen Leistungen in der zurückliegenden Saison überzeugen - der 33-Jährige aus Münster durfte am 28. Spieltag auch schon die erste Bundesliga-Partie seiner Laufbahn leiten.

International vertreten den DFB weiterhin die zehn FIFA-Schiedsrichter Bastian Dankert, Christian Dingert, Sven Jablonski, Harm Osmers, Daniel Schlager, Robert Schröder, Daniel Siebert, Sascha Stegemann, Tobias Stieler und Felix Zwayer.

Markus Sinn, bislang als Schiedsrichter-Assistent in der Bundesliga aktiv, spezialisiert sich als Assistent des Video-Assistenten (AVA).

2. Bundesliga

Hier gibt es mehrere neue Namen: Mit Lukas Benen, Lars Erbst, Timo Gansloweit, Felix Prigan und Eric Weisbach steigen gleich fünf Referees aus der 3. Liga in die zweithöchste Spielklasse auf.

Pascal Müller spezialisiert sich auf eigenen Wunsch als Video-Assistent. Arne Aarnink und Alexander Sather werden künftig ebenfalls nicht mehr als Schiedsrichter in der 2. Bundesliga eingesetzt.

Auf der Liste der Assistenten ersetzen Patrick Kessel (bisher Schiedsrichter der 3. Liga) und Manuel Bergmann Dr. Justus Zorn, der sich als AVA spezialisiert, und Daniel Riehl.

3. Liga

Sieben Unparteiische haben den Sprung aus der Regionalliga in die 3. Liga geschafft: Kevin Behrens, Felix Wagner, Yannick Rupert, Martin Wilke, Michael Näther, Justin Hasman und Felix Grund. Da sich Franziska Wildfeuer als Video-Assistentin spezialisiert und Dr. Riem Hussein ihre Karriere im Männerbereich beendet, bleibt die Zahl der Drittliga-Schiris aufgrund der fünf Aufsteiger in die 2. Bundesliga unverändert.

Video-Assistenten

Der DFB geht mit acht spezialisierten Video-Assistenten und 15 Assistenten der Video-Assistenten in die neue Saison. Lediglich Michael Emmer scheidet aus diesem Bereich aus.

