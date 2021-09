Flick: "Wir fokussieren uns auf uns"

Kurz nach dem Abschlusstraining für das WM-Qualifikationsspiel in Island am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und kurz vor dem Abflug nach Reykjavik beantworteten Bundestrainer Hansi Flick und Leon Goretzka auf der Pressekonferenz in Stuttgart die letzten Fragen der Medien. DFB.de hat mitgeschrieben.

Marco Reus fällt laut Flick wegen "leichter Knieprobleme" für das Island-Spiel aus. Außerdem fliegt Ridle Baku nicht mit nach Island. "Das hat aber nichts mit seiner Leistung zu tun", betonte Flick.

Hansi Flick über...

...die Spielidee: Es ist eine Spielidee, die wir so umsetzen wollen als Trainerteam. Natürlich ist Danny Röhl voll mit dabei und Marcus Sorg muss ich ein Riesenkompliment machen, wie er sich einbringt. Es ist immer eine Idee des Trainerteams, alleine so etwas umzusetzen, ist schwierig.

...Bedeutung von Leon Goretzka: Natürlich brauchst du Spieler wie Leon, der das gegen Armenien hervorragend umgesetzt hat. Er hat Tore eingeleitet, Tore vorbereitet, war immer anspielbar. Er hat Zweikämpfe gewonnen. Wir versuchen immer den tiefsten Spieler anzuspielen und so viele gegnerische Spieler zu überspielen, wie möglich. Das hat er sehr gut gemacht und enorme Präsenz gezeigt. Das Spiel wird auch für ihn ein Maßstab sein.

...den Gegner: Wir wissen natürlich auch, dass in Island aktuell ein kleiner Umbruch vollzogen wird. Wir fokussieren uns auf uns, dass war vorher auch schon so. Wir setzen uns schon mit dem Gegner auseinander, aber der Großteil unserer Trainingsinhalte ist auf uns gerichtet. Der Gegner ist da weniger in den Fokus gestellt. Sie können sehr gut verteidigen und schnell umschalten. Sie flanken früh und sind dann im Strafraum gefährlich. Es ist so, dass wir die Mannschaft noch nicht den Spielern gezeigt haben. Das werden wir morgen Früh machen. Wir kennen die Spieler und wissen, wie sie in Deutschland im Hinspiel gespielt haben. Wichtig ist aber, dass der Fokus auf uns liegen wird. Entscheidend ist, zu wissen, welche Qualität wir haben. Egal, wer uns gegenüber steht: Wir wissen um die Stärken der Gegner, aber der Fokus auf uns ist mir wichtiger.

Leon Goretzka über...

...das Ziel für das Island-Spiel: Wir wollen die Leistung bestätigen, das ist das oberste Ziel. Gegen Armenien haben wir seit längerer Zeit wieder einmal ein gutes Spiel gemacht und wollen nun beweisen, dass es keine Eintagsfliege war.

...die Erwartung an das Spiel: Ich denke, die letzten beiden Spiele waren sehr verschieden, auch von der Herangehensweise. Im zweiten Spiel gegen Armenien haben wir deutlich mehr Räume gefunden, die wir bespielen konnten, das erste gegen Liechtenstein war eher wie ein Handballspiel. Wir werden eine körperlich sehr robuste Mannschaft erwarten, die auf unsere Flanken gute Antworten haben wird. Wir müssen die Lösungen also eher am Boden suchen.

...seine Rolle in der Mannschaft: Die Rolle ist eine ähnliche, wie seit einigen Jahren. Ich versuche, Verantwortung zu übernehmen. Das funktioniert immer, wenn man sportlich seine Leistung abliefert und konstant auf einem hohen Niveau spielt und der Mannschaft damit Sicherheit geben kann. Bei Themen neben dem Platz habe ich eh keine Hemmungen, meine Meinung zu äußern.

..die jungen Spieler: Man findet immer einen gemeinsamen Nenner, auch wenn man andere Musik hört. Wir waren alle mal in dem Alter. Am Ende des Tages lieben wir alle den Fußball. Wichtig ist, dass die Spieler eine intakte Mannschaft vorfinden, ein Gerüst, an das sie sich halten können. Ich kann nur ein großes Kompliment aussprechen, wie sie im letzten Spiel aufgetreten sind und ihre Klasse gezeigt haben. Wir müssen es ihnen so leicht wie möglich machen, ihre Erfahrungen zu sammeln.

...Gegner Island: Wir werden uns seriös auf das Spiel vorbereiten und versuchen, unser Spiel mit dem Ball so organisiert wie möglich durchzuziehen.

[dfb]