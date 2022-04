Flick: "Eine spannende, interessante Gruppe"

Spanien, Japan und entweder Costa Rica oder Neuseeland - der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft in Richtung K.o.-Runde bei der WM 2022 in Katar steht fest. Auf DFB.de äußern sich unter anderem Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Präsident Bernd Neuendorf über die Auslosung in Doha und die deutschen Gruppengegner.

Bundestrainer Hansi Flick: Die Aufgaben sind nicht ganz so einfach, aber wir haben uns viel vorgenommen für das Turnier. Bei einer Auslosung hast du sowieso keine andere Wahl. Wir müssen nehmen, was kommt. Eine spannende, interessante Gruppe für uns alle. Japan ist eine Mannschaft, die immer dabei ist. Sie haben viele Spieler, die in der Bundesliga spielen - von daher haben sie eine hohe Qualität. Wir wollten eigentlich gegen Japan ein Testspiel machen, das fällt jetzt natürlich flach. Costa Rica war 2006 unser Eröffnungsspiel, daran haben wir gute Erinnerungen. Alle Mannschaften haben sich weiterentwickelt, alle Mannschaften haben etwas Spezielles. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns durchsetzen.

Kapitän Manuel Neuer: Es war klar, dass wir aus Topf eins einen starken Gegner bekommen würden. Wir haben negative Erinnerungen an Spanien, aber so etwas passiert uns nicht zweimal. Wir sind guter Dinge, ein erfolgreiches Turnier zu spielen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: Wir sind in eine sehr attraktive Gruppe gelost worden. Die sportliche Bewertung überlasse ich selbstverständlich dem Bundestrainer. Ich bin mir aber sicher, dass Hansi Flick und sein Trainerteam unsere Mannschaft optimal auf die WM vorbereiten werden. Wir haben gerade erst zwei sehr gute Auftritte der Nationalmannschaft gesehen, die uns alle sehr hoffnungsvoll stimmen für die WM. Eine WM, das haben wir in diesen Tagen in Doha abermals erlebt, in der nicht alleine sportliche Themen im Blickpunkt stehen werden. Ich habe am Rande des FIFA-Kongresses zahlreiche Gespräche zur Situation der Menschenrechte und zum Thema Nachhaltigkeit führen können. Das werde ich in den kommenden Wochen fortsetzen. Wir müssen eine klare Haltung zeigen und diejenigen Kräfte in Katar unterstützen, die eine Öffnung befürworten.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich: Eine reizvolle Gruppe, die sich durch die Auslosung ergeben hat. Hansi Flick und sein Trainerteam werden sich nun intensiv mit den Gruppengegnern befassen und sich optimal auf den WM-Start vorbereiten. Wir als Verband werden versuchen, ihnen die bestmöglichen Grundlagen dafür zu schaffen. Neben der Frauen-EURO in England sowie der Eröffnung und Inbetriebnahme unseres neuen DFB-Campus ist die WM einer der sportlichen Höhepunkte für unsere Nationalmannschaften in diesem Jahr. Als Verband ist es auch unsere Aufgabe, die vielen deutschen Fans, die sich für eine Reise nach Katar interessieren, durch unsere Fan-Botschaft vor Ort und den Fan Club Nationalmannschaft optimal zu unterstützen und dazu beizutragen, dass sie sich während des Turniers sicher fühlen und Freude am Fußball haben können.

[dfb]