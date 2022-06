Flick: "Das wird ein richtig großer Brocken"

Von einem Klassiker zum Nächsten: Nach dem Auftakt der UEFA Nations League gegen Italien am Samstag trifft die deutsche Nationalmannschaft nun am Dienstag in München auf England. Einen Tag vor dem traditionsreichen Duell haben sich Bundestrainer Hansi Flick und England-Profi İlkay Gündoğan auf einer Pressekonferenz zu der anstehenden Partie geäußert. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Hansi Flick über...

... die anstehende Partie: Wir haben uns gut auf England vorbereitet. Wenn wir unser Spiel durchziehen, sehen wir morgen im ausverkauften Stadion in München hoffentlich eine gute Leistung und einen Sieg von Deutschland.

... Gegner England: Die Engländer bringen eine große Robustheit mit, das wird für uns ein richtig großer Brocken. Dennoch freuen wir uns auf das Spiel. Es wird wichtig sein, dagegen zu halten und unseren Plan durchzuziehen.

... die deutschen Spieler in der Premier League: Dort sind alle Spiele auf sehr hohem Niveau. Unsere Spieler machen dort in der Entwicklung von Robustheit und Intensität den nächsten Schritt.

... die Rivalität zu England: Es ist ein Klassiker und ein ganz besonderes Spiel für uns. Wir müssen mit attraktivem Fußball dafür sorgen, dass der Funke auch auf das Publikum überspringt.

... Marco Reus: Ihm tut die ein oder andere Trainingseinheit noch gut. Er wird erst gegen Ungarn an den Start gehen.

... İlkay Gündoğan: İlkay ist ein beruhigendes Element im Spiel, das hat er auch gegen Italien sehr gut gemacht, als er reingekommen ist. Ich schätze ihn sehr als Fußballer und vor allem als Menschen.

İlkay Gündoğan über...

... Gegner England: Ich erwarte einen extrem starken Gegner mit einer unglaublichen Breite. Die Engländer können gefühlt drei Nationalmannschaften aufstellen. Wir müssen bereit sein. Es geht darum, sich mit einem großen Gegner zu messen und sich zu behaupten.

... die erforderliche Intensität im Spiel: Wir müssen die Intensität annehmen. Es geht auch darum, Duelle zu gewinnen. Das Körperliche muss ein Teil des Spiels sein. Der Bundestrainer hat recht, beim Italien-Spiel war da noch Luft nach oben. Wir haben aber die Qualität, es besser zu machen.

... die Qualität im Kader auf seiner Position: Im Endeffekt wollen wir natürlich alle spielen, aber wir wissen, dass wir eine hohe Qualität haben. Davon können und müssen wir profitieren. Ich möchte immer so nah wie möglich an einhundert Prozent rankommen, egal, ob ich von Anfang an spiele oder von der Bank komme.

... den Kniefall vor dem Spiel: Wir werden vor dem Spiel gemeinsam mit den Engländern auf die Knie gehen. Das ist eine sehr gute Sache und die wollen wir unterstützen.

... das Verhältnis zwischen Deutschen und Engländern: Das ist mittlerweile richtig gut. Wir hatten in der Vergangenheit ja einige Spieler in der Premier League, die gut in Erinnerung geblieben sind. Das Verhältnis ist freundschaftlich und von Respekt geprägt, man kann aber auch mal den ein oder anderen Spaß machen.

[dfb]