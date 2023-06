Finn Ole Becker für U 21-EM nachnominiert

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Ansgar Knauff hat DFB-Trainer Antonio Di Salvo reagiert und Finn Ole Becker (TSG Hoffenheim) für die U 21-Europameisterschaft nachnominiert.

"Wir freuen uns, dass Finn Ole so kurzfristig einspringen konnte und unseren Kader für die EM verstärkt", sagt Di Salvo. "Er hat überhaupt nicht gezögert, sich sehr über die Berufung gefreut und seinen Urlaub für uns abgebrochen. Das ist nicht selbstverständlich."

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Sonntag ins Trainingslager deutschen U 21-Nationalmannschaft dazustoßen, bevor sich das Team auf den Weg nach Georgien macht. Dort startet die Mannschaft am 22. Juni (ab 18 Uhr) in Kutaissi gegen Israel in die U 21-EURO. Am 25. Juni (ab 18 Uhr) gegen Tschechien und am 28. Juni (ab 18 Uhr) gegen England folgen die weiteren Gruppenspiele. Sat.1 überträgt jeweils live.