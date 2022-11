Felix Nmecha reist von der U 21 ab

Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) reist verletzungsbedingt von der U 21-Nationalmannschaft ab. Damit steht der 22 Jahre alte Offensivspieler DFB-Trainer Antonio Di Salvo für das Auswärtsspiel gegen Italien am Samstag (ab 17.30 Uhr, live in Sat.1), zu dem das DFB-Team am heutigen Freitagmittag aufbricht, nicht zur Verfügung.

Die Partie in Ancona ist das letzte Länderspiel des Jahres für die U 21, der nächste Lehrgang ist vom 19. bis 29. März 2023 geplant, ein Gegner dafür steht noch nicht fest. Im Sommer folgt vom 10. bis 18. Juni das Trainingslager in Südtirol, die EM-Endrunde steigt vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien.