Vorfreude pur: Am Freitag beginnt die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Feierliche Saisoneröffnung in Hoffenheim

Mit dem badischen Derby startet die FLYERLALARM Frauen-Bundesliga in ihre neue Saison: Am Freitag (ab 19.15 Uhr, live auf Eurosport und MagentaSport) treffen die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg am 1. Spieltag aufeinander. Eine Partie, die schon allein aufgrund ihres Derbycharakters Brisanz und Spannung bietet.

Als Eröffnungsspiel zum Saisonauftakt ist sie zudem eingebettet in ein feierliches Rahmenprogramm und findet vor den Augen zahlreicher Ehrengäste sowie - endlich wieder - auch Fans auf den Tribünen statt. Die Zeremonie beginnt um 19 Uhr, der Anpfiff erfolgt eine Viertelstunde später.

Fans tragen Meisterschale ins Stadion

Der sehnlichst erwarteten Rückkehr der Fans wird dann auch als Teil der Eröffnung Tribut gezollt. Denn die Meisterschale wird dieses Mal von zwei Anhänger*innen der TSG Hoffenheim und des SC Freiburg gemeinsam ins Stadion getragen. Nach der feierlichen Eröffnungszeremonie, die mit einer Choreografie auf dem Platz mit Unterstützung zahlreicher Volunteers die komplette Liga abbilden soll, sendet dieser Part eine zentrale Botschaft, wie auch DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg betont: "Wir alle freuen uns, dass wir wieder Zuschauer*innen in den Stadien begrüßen dürfen. Wir haben uns deshalb bewusst für diese Geste entschieden, die symbolisch für die enge Bindung zu den Fans stehen soll: Ohne die Zuschauer*innen ist unser Fußball nicht das, was ihn ausmacht. Endlich dürfen wir ihn wieder gemeinsam erleben!"

Hannelore Ratzeburg führt die DFB-Delegation am Freitag auch an. Neben ihr werden unter anderem Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident und Präsident des Badischen Fußballverbandes, Silke Raml, Spielleiterin der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und Vorsitzende des DFB-Ausschusses Frauen- und Mädchenfußball, sowie die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich vor Ort sein.

Ebenfalls auf der Gästeliste stehen Melanie Behringer, die als Mitglied des Trainer*innenstabes die DFB-Nationalmannschaften vertritt, sowie unter anderem Siggi Dietrich, Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen und Sportdirektor Frauen Eintracht Frankfurt, Karin Danner, Managerin des FC Bayern München, Denni Strich, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, und Amelie Schneider, Director Brand & Sponsoring von FLYERALARM.

"Fußballerin des Jahres": Billa wird ausgezeichnet

Bevor es nach dem Einlaufen der Mannschaften und dem Abspielen der deutschen Nationalhymne losgeht, gibt es noch eine feierliche Ehrung: Nicole Billa von der TSG Hoffenheim erhält ihre Auszeichnung als Fußballerin des Jahres. Um Punkt 19.15 Uhr ist es dann soweit: Die Saison 2021/2022 in der FYLERALARM Frauen-Bundesliga wird mit dem Anpfiff des badischen Derbys eröffnet.

Für das Spiel können noch Tickets bis einschließlich heute (18 Uhr) im Onlineshop der TSG Hoffenheim als Print@Home oder Mobile Ticket gekauft werden. Sollte es noch Restkarten für die Begegnung geben, werden diese am Spieltag ab 17.15 Uhr an den Tageskassen angeboten.

[as]