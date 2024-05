Replikat aus Pappe: Bayern macht am 20. Spieltag die Titelverteidigung perfekt

Wartet in Sinsheim: die Meisterschale der Google Pixel Frauen-Bundesliga

FC Bayern erhält Meisterschale in Sinsheim

Der FC Bayern München konnte bereits am 20. Spieltag durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen Bayer 04 Leverkusen vorzeitig die Meisterschaft in der Google Pixel Frauen-Bundesliga sichern. Am 22. und letzten Spieltag treffen die Meisterinnen am Pfingstmontag (ab 15.30 Uhr) im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion auf Hoffenheim. Dort wartet dann auch die Meisterschale auf das Team.

Die Ehrungsdelegation, die den Münchnerinnen die Schale übergeben wird, besteht in diesem Jahr aus Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, DFB-Sportdirektorin Nia Künzer und Britta Carlson, Co-Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft. Auch Manuel Hartmann, der Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, wird bei der Ehrung in Hoffenheim mit vor Ort sein.

Alle Spiele sind live, jeweils als Einzelspiel und in der Konferenz, auf MagentaSport und DAZN zu sehen, außerdem zeigt die ARD live im Free-TV sowie im Stream über sportschau.de die Partie des FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und der SGS Essen wird zusätzlich auf Sport1 übertragen.

[dfb]