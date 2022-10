FAQ: Das Wichtigste zur Auslosung der EURO-Qualifikation

Während Deutschland und zwölf weitere europäische Nationen demnächst die finale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar einläuten, wirft das nächste große Turnier bereits seine Schatten. An diesem Sonntag (ab 12 Uhr) findet die Auslosung der Qualifikation zur UEFA EURO 2024 statt. In der Frankfurter Festhalle werden aus den 53 teilnehmenden Nationen zehn Qualifikationsgruppen gebildet. Die 17. Europameisterschaft wird vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn deutschen Städten ausgetragen.

Was ist der Qualifying Draw zur UEFA EURO 2024?

Beim Qualifying Draw werden aus den gesetzten 53 Nationalmannschaften zehn Qualifikationsgruppen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland gelost. So entstehen sieben Gruppen mit fünf Mannschaften und drei Gruppen mit sechs Mannschaften. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich direkt für die Gruppenphase der Europameisterschaft 2024. Deutschland ist als Ausrichter automatisch qualifiziert. Die restlichen drei Teilnehmer qualifizieren sich über das Playoff-Turnier im März 2024. So nehmen insgesamt 24 Nationen an der UEFA EURO 2024 teil.

Wann findet die Auslosung statt?

Der Qualifying Draw findet am Sonntag um 12 Uhr deutscher Ortszeit statt.

Wo findet die EM-Qualifikationsauslosung statt?

Da Deutschland die UEFA Euro 2024 ausrichten wird, findet auch der qualifying draw in Deutschland statt. Austragungsort der Veranstaltung ist die Festhalle in Frankfurt am Main. Die Festhalle ist die größte Veranstaltungshalle Frankfurts, in die bis zu 15.000 Personen passen.

Wo wird der Qualifying Draw gezeigt?

Die komplette Veranstaltung wird live gestreamt, auch der offiziellen UEFA-App und auf ihren Social-Media-Kanälen.

Unter welchem Motto steht der UEFA EURO 2024 qualifying draw?

Der Slogan lautet WE_LCOME TO GER_MANY. Wobei das WE die große Fußballfamilie, die Host Cities und das Austragungsland Deutschland umfasst. MANY steht für die teilnehmenden Nationen und deren Anhänger*innen

Wer leitet die Veranstaltung?

Die Moderation der Veranstaltung liegt bei Laura Wontorra. Ziehungsleiter ist der portugiesisch-amerikanische Journalist Pedro Pinto. Die Ziehung unterstützen werden zudem die ehemaligen Nationalspieler Demetrio Albertini, Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Riedle und Gianluca Zambrotta. Als Show-Act wird die deutsche Sängerin Lena auftreten.

Welche Lostöpfe gibt es, und nach welchen Kriterien werden sie bestückt?

Gelost wird aus sieben verschiedenen Töpfen. Die zehn Gruppenköpfe werden aus dem Nations-League-Topf sowie Topf 1 gebildet. Im Nations-League-Topf befinden sich mit Italien, Kroatien, der Niederlande und Spanien die vier Ersten der Nations League A. Topf 1 setzt sich aus den Nations-League-Ranglistenplätzen fünf bis elf zusammen und beinhaltet Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn, die Schweiz und Polen.

Topf zwei beinhaltet die Nationen der Ränge 12 bis 21: Bosnien und Herzegowina, England, Finnland, Frankreich, Israel, Österreich, Serbien, Schottland, Tschechien und Wales.

Topf drei beinhaltet die Ränge 22 bis 31: Albanien, Armenien, Irland, Island, Montenegro, Norwegen, Rumänien, Slowenien, Schweden und die Ukraine.

Topf vier beinhaltet die Ränge 32 bis 42: Aserbaidschan, Bulgarien, Faröer-Inseln, Georgien, Griechenland, Kasachstan, Kosovo, Luxemburg, Nordmazedonien und die Türkei.

Topf fünf beinhaltet die Ränge 43 bis 52: Belarus, Estland, Gibraltar, Lettland, Litauen, Malta, Moldawien, Nordirland, Slowakei und Zypern.

Im letzten Topf 6 befinden sich die verbleibenden drei Teams der Ränge 53 bis 55: Andorra, Liechtenstein und San Marino.

Wie läuft die Ziehung ab?

Die Ziehung beginnt mit dem Topf der Nations-League-Finalisten, ehe die Töpfe zwei bis sechs gezogen werden. Jeder Topf wird dabei ohne Unterbrechung komplett geleert. Die vier Nations-League-Ersten werden also je nach Ziehung den Gruppen A bis D zugeordnet. Die sechs Nationen aus Topf 1 bilden demnach die ersten Mannschaften in Gruppe E bis J. Ab Topf 2 werden die ausgelosten Mannschaften - wenn eine Auslosungsbedingung zutrifft oder erwartet wird, dass sie zutrifft - der ersten verfügbaren Gruppe in alphabetischer Reihenfolge zugewiesen. Topf sechs enthält nur drei Mannschaften. Diese werden den Gruppen H bis J als sechste Mannschaften zugelost. Auch dies passiert in alphabetischer Reihenfolge.

Welche Besonderheiten und Sperrklauseln sind bei der Ziehung zu beachten?

Deutschland ist als Ausrichter bereits qualifiziert und nimmt somit nicht an der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 teil. Deutschland hat sich entschieden, in diesem Zeitraum Testländerspiele mit verfügbaren Nationen durchzuführen und nicht als Gast in einer Qualifikationsgruppe mitzuspielen.

Durch das Urteil des UEFA-Exekutivkomitees vom 28. Februar 2022 sind alle russischen Mannschaften von Turnieren und Spielen der UEFA suspendiert. Diese Entscheidung wurde zudem vom Internationalen Sportgerichtshof CAS am 15. Juli bestätigt. Russland ist somit kein Bestandteil der Auslosung.

Weil die vier Finalisten der UEFA-Nations-League im Juni 2023 den Sieger ausspielen, dürfen diese nur acht Qualifikationsspiele bestreiten und sind somit automatisch gesetzt für Gruppen mit fünf Mannschaften.

Es gibt fünf Länderpaarungen, die aus politischen Gründen nicht gelost werden können. Armenien/Aserbaidschan, Belarus/Ukraine, Gibraltar/Spanien, Kosovo/Bosnien und Herzegowina und Kosovo/Serbien.

Aufgrund von großer Reisebelastung werden einige Länderspielpaarungen gesondert betrachtet. Von diesen Paarungen darf nur eine pro Gruppe stattfinden.

Belarus, Estland, die Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen und Norwegen gelten als Winterspielorte. Von ihnen können maximal zwei in derselben Gruppe spielen.

Wie läuft die Qualifikationsphase ab?

In den Gruppen begegnen sich alle Mannschaften sowohl daheim als auch auswärts. In den Gruppen mit fünf Mannschaften bestreitet jedes Team also acht Spiele, in den Gruppen mit sechs Mannschaften zehn. Durchgeführt werden diese Spiele von März bis November 2023. Das Playoff-Turnier für die verbliebenen drei Plätze wird im März 2024 stattfinden.

Gibt es Änderungen im Turnierformat der UEFA EURO 2024?

Nein, die UEFA EURO 2024 wird durchführungstechnisch analog zur paneuropäischen EM 2021 durchgeführt. Für das Achtelfinale qualifizieren sich also die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten. Ab dann wird im K.o-Modus der Sieger ermittelt.

Wann findet die UEFA EURO 2024 statt?

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in den zehn deutschen Host Cities statt. München wird Gastgeber des Eröffnungsspieles sein, das Finale wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Insgesamt werden 51 EM-Spiele auf deutschem Boden ausgetragen.

Wer sind die Gastgeberstädte?

Während der UEFA EURO 2024 wird in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart gespielt.

Wie ist der Ticketverkauf organisiert?

Durch die Kapazitäten der Stadien und die Spielanzahl ist bereits jetzt klar, dass 2,8 Millionen Tickets in den Verkauf gehen werden - und zwar frühestens ein Jahr vor Turnierstart über das Ticketportal der UEFA. Einen genauen Termin gibt es hierfür noch nicht.

