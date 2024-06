Fan-Walk zum Stadion in Stuttgart

Am Mittwoch (19. Juni, ab 18 Uhr) trifft unser DFB-Team in Stuttgart im zweiten EM-Spiel auf Ungarn. Für alle Fans wird aber auch abseits der Partie einiges geboten. Der Fan Club Nationalmannschaft freut sich auf zahlreiche Teilnehmer am Fan-Walk zum Stadion und hat ein vielfältiges Programm am Fan-Meeting-Point im Stuttgarter Stadtgarten und in der Fan-Zone rund um den Karlsplatz vorbereitet.

Zur gemeinsamen Einstimmung auf das Spiel beginnt für deutsche Fans um circa 14.30 Uhr ein Fan-Walk vom Stuttgarter Stadtgarten über die B14 und den Neckar bis zum Stadion. Angeführt wird der Marsch vom Fan-Club-Bus, auf dem DJ Teddy-O für gute Stimmung sorgen wird. Der DJ unserer Nationalmannschaft wird schon ab 11 Uhr am Fan-Meeting-Point im Stuttgarter Stadtgarten auflegen.

Fischerhüte, Fahnen und Pins

Zur optischen Untermalung werden kostenlose Deutschland-Fischerhüte und -Fahnen verteilt. Auch der beliebte Spieltags-Pin wird am Fan-Meeting-Point verschenkt. Wie immer gilt: Nur solange der Vorrat reicht. Ab 12 Uhr wird Ex-Nationaltorwart und Stuttgart-Legende Helmut Roleder vor Ort sein und sich Zeit für Gespräche, Autogramme und gemeinsame Bilder nehmen.

Auch in der Fan-Zone können sich Fans auf ein vielfältiges Programm freuen. Heute und am Dienstag steht der Fan-Club-Bus von 12 bis 21 Uhr auf der Dorotheenstraße am Karlsplatz. Hier gibt es Trikots der Nationalmannschaft zu gewinnen, eine interaktive Torwand bietet Fans die Möglichkeit ihre Fußball-Skills unter Beweis zu stellen (auch am 19. Juni). Am Dienstag wird Ex-VfB-Keeper Marc Ziegler um 17 Uhr zum Talk vorbeikommen. Ein Fan-Club-Foto-Rahmen für schöne Erinnerungsbilder steht von heute bis Mittwoch auf dem kleinen Schlossplatz.

