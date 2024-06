Fan-Walk zum Stadion in Dortmund

Am 29. Juni trifft unser DFB-Team in Dortmund im EM-Achtelfinale auf Dänemark. Zur gemeinsamen Einstimmung auf das Spiel beginnt für Fans des deutschen Teams um circa 17 Uhr ein Fan-Walk zum Westfalenstadion. Treffpunkt ist ab 14 Uhr der Fan-Meeting-Point auf der Kampstraße. Von dort aus geht es gemeinsam über die Kleppingstraße und die B54 in Richtung der EM-Arena. Der Fanmarsch ist etwa drei Kilometer lang und wird wie in Stuttgart von unserem Fan-Club-Bus angeführt.

Am Fan-Meeting Point auf der Kampstraße wird DJ Lunex für gute Stimmung sorgen. Es gibt Essen und Trinken, dazu werden kostenlose Deutschland-Fahnen verteilt – nur solange der Vorrat reicht. Der Fan Club Nationalmannschaft freut sich über euer zahlreiches Erscheinen.