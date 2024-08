Gemeinsam die Frauen bei Olympia unterstützen: Fan-Treff in Marseille

Um sich gebührend auf das olympische Viertelfinale unserer Frauen-Nationalmannschaft am 3. August gegen Kanada einzustimmen, lädt der Fan Club Nationalmannschaft alle Fans ein, den Fan-Treff in Marseille zu besuchen. Wie schon in der Gruppenphase wird das Pub Le Black Stone (10 Bd Gustave Ganay, 13009 Marseille) angesteuert. Vor Ort gibt es für Fan-Club-Mitglieder ein Freigetränk (Bier oder Softdrink) nach Wahl. Außerdem werden kostenlose Deutschlandfahnen verteilt. Los geht’s ab 15.30 Uhr. Um 17.30 Uhr geht es gemeinsam ins Stade Vélodrome, das nur zehn Gehminuten entfernt ist.

[jh]