Fan-Treff in Amsterdam

Rund um das erste Auswärtsspiel unserer Nationalmannschaft nach der Heim-EM in Amsterdam gegen die Niederlande am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) wird Fans vor Ort einiges geboten. Um gemeinsam in Stimmung zu kommen, organisiert der Fan Club Nationalmannschaft am Spieltag im Clubhaus des FC Amsterdams (Achtung neue Adresse: Buitensingel 8, 1114BE Amsterdam-Druivendrecht) einen Fan-Treff. Fan-Club-Mitglieder erhalten gegen Vorlage des Mitgliedsausweises ein Freigetränk nach Wahl (Softdrink oder Bier). Spieltag-Pins gibt es an der Voucher-Eintauschstelle am Stadion.

Wer bereits früher in der Stadt ist, darf gerne das Fan-Match besuchen, das ebenfalls auf dem Trainingsgeländes des FC Amsterdams stattfindet und um 14 Uhr angepfiffen wird. Hier spielen Anhänger der deutschen und niederländischen Nationalmannschaft gegeneinander, quasi die Generalprobe für das Spiel der Profis am Abend.