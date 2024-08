Fan-tastic Moment in Düsseldorf gewinnen!

Am 7. September findet für unsere Männer das erste Gruppenspiel in der Nations League statt. In Düsseldorf trifft unsere Nationalmannschaft auf Ungarn. Bevor unser Team in der Merkur Spiel-Arena eintrifft, ermöglicht dir unser Fan-tastic Moment einen Blick hinter die Kulissen. Mit etwas Glück erkundest du zusammen mit einer Begleitperson deiner Wahl unter anderem den Ort, an dem sich unsere Nationalspieler gemeinsam auf die bevorstehende Partie einschwören: Die Mannschaftskabine.

Komplettiert wird die Tour mit einer Führung durch das gesamte Stadion sowie zwei Tickets für die Partie gegen Ungarn. Teilnahmeschluss ist der 25. August 2024. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

