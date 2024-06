Fan-Meeting-Point in München

Am 14. Juni geht’s endlich los! Unser DFB-Team trifft beim EM-Eröffnungsspiel auf Schottland. Um sich schon vor der Partie in Stimmung zu bringen, hat der Fan Club Nationalmannschaft einen Fan-Meeting-Point im Biergarten am Chinesischen Turm (Englischer Garten 3, 80538 München) mit abwechslungsreichen Programm organisiert.

Der Biergarten öffnet um 10 Uhr, das Programm auf der Bühne findet von 13 bis 18 Uhr statt. Die Location bietet Platz für 7000 Leute, darunter ein exklusiver Bereich, der für Fan-Club-Mitglieder reserviert ist. Vor Ort werden Deutschland-Fahnen und Spieltag-Pins kostenlos verteilt solange der Vorrat reicht. Außerdem gibt es ein aktuelles Trikot unserer Nationalmannschaft zu gewinnen.

Kostenloser Shuttle-Service zum Stadion

Auf der Bühne werden die „Berghirsche“ für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Partyband hat für den Auftritt extra unsere neue Torhymne „Major Tom“ eingeprobt. Ab circa 17.15 Uhr wird ein kostenloser Shuttle-Service zum Stadion angeboten.

Wer den Spieltag in der Fan-Zone im Olympiapark verbringen möchte, muss auf den Fan Club Nationalmannschaft nicht verzichten. Von 13 bis 21 Uhr warten am Fan-Club-Bus Deutschland-Fahnen, Gewinnspiele, ein Foto-Modul und eine interaktive Torwand auf euch. Auch am 15. und 16. Juni bietet der Fan Club ein umfangreichen Programm in der Fan-Zone an.