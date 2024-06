Fan-Meeting-Point in Frankfurt

Und weiter geht’s: Bereits am Sonntag (23. Juni) spielt unsere Nationalmannschaft in Frankfurt gegen die Schweiz den Gruppensieg aus. Um sich schon vor der Partie in Stimmung zu bringen, hat der Fan Club Nationalmannschaft wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Ab 14 Uhr treffen sich die deutschen Anhänger am Fan-Meeting-Point auf dem Opernplatz. Vor Ort werden Deutschland-Fahnen und Spieltag-Pins kostenlos verteilt solange der Vorrat reicht. Als prominenter Talk-Gast wird U-19-Nationaltrainer Christian Wörns ab 17 Uhr vor Ort sein.

Für Live-Musik am Opernplatz sorgt Saxophonspieler Andre Schnura. Außerdem könnt ihr euch vom Talent des Schnellzeichners Carsten Mell überzeugen, der in wenigen Minuten kostenlose und treffende Porträts von euch zeichnet, die ihr als Erinnerung mit nach Hause nehmen könnt. Als kleinen Vorgeschmack für die Partie am Abend zeigt Fußball-Freestyler Tommy Rist sein Können.

Nur einige Gehminuten vom Fan-Meeting-Point entfernt steht der Fan-Club-Bus vom 21. Juni bis 23. Juni in der Fan-Zone am Mainufer auf Höhe des Eisernen Stegs. Hier warten Gewinnspiele, eine interaktive Torwand und ein Fan-Club-Foto-Rahmen für schöne Erinnerungsbilder auf euch. Außerdem wird am 21. Juni um 17 Uhr Eintracht-Legende und Ex-Nationalspieler Ralf Falkenmayer als Talk-Gast vor Ort sein.