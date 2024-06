Fan-Match: Schottland lässt Deutschland keine Chance

Pleiten, Pech und Pannen bei der Generalprobe sind ein gutes Omen für die Premiere, das ist eine allgemein bekannte Regel. Demzufolge müssten die deutschen Fans beim EM-Auftakt am Freitagabend gegen Schottland jede Menge Grund zur Freude haben. Das Fan-Match am Tag vor dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft entpuppte sich für die deutschen Anhänger nämlich als Reinfall. In einer einseitigen Partie auf der Sportanlage Oberhaching bei München dominierten die Gäste aus Schottland das Geschehen und gingen mit 6:1 (3:0) als verdiente Sieger vom Feld.

Das Team von der Insel überzeugte von Beginn mit gepflegten Kurzpassspiel und hebelte die deutsche Hintermannschaft ein ums andere Mal aus. Nach einer Viertelstunde trafen die Gäste zur überfälligen Führung, in der 23. und 35 Minuten bauten die Bravehearts den Vorsprung auf 3:0 aus. Dass es mit diesem Zwischenstand in die Pause ging, lag auch daran, dass der deutschen Fan-Nationalmannschaft bei den wenigen vielversprechenden Kontern die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor abging.

Ehrentreffer in der Nachspielzeit

Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Deutschen besser in der Partie, belohnten sich aber nicht. Im Gegenteil: In der 64. und 66. Minute legten die Schotten per Doppelpack zum 5:0 nach. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Begegnung entschieden. Trotzdem steckte die deutsche Mannschaft nicht auf und kämpfte mutig weiter. Doch die Gäste blieben gnadenlos, nutzten die sich anbietenden Räume und machten das halbe Dutzend voll. In der Schlusssekunde (90.+3) gelang dann noch der verdiente Ehrentreffer zum 6:1.

Linksaußen Anika Bohn lobte nach dem Schlusspfiff die Gäste aus Schottland: "Die Jungs waren schnell, physisch brutal stark und auch konditionell auf einem anderen Level als wir. Dann haben sie auch noch ihre Chancen genutzt. Aber der Ehrentreffer war gut für die Moral. Und Spaß gemacht hat es natürlich trotzdem."

[jh]