Fan-EM auf dem DFB-Campus: Albanien schlägt Deutschland im Finale

Der Sieger der Fan-EM heißt Albanien. Im Finale setzten sich die Anhänger vom Balkan gegen Gastgeber Deutschland mit 3:0 durch. Bei allem sportlichen Ehrgeiz stand der Spaß im Vordergrund. Getreu dem Motto "United by Football" fanden sich acht unterschiedliche Fan-Nationen auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main ein, um den Europameister der Fans zu ermitteln. DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich eröffnete unter großem Applaus das Kleinfeld-Turnier und wünschte allen teilnehmenden Teams viel Spaß und Erfolg.

Da konnten auch die anfänglichen Regentropfen den Mannschaften nicht die Stimmung vermiesen. Es wurde gelacht, gefachsimpelt und natürlich Fußball gespielt. Zwei Vierergruppen ermittelten die Halbfinalisten. Die deutsche Auswahl überzeugte in Gruppe A mit drei Siegen und setzte sich vor Schottland gegen Kroatien und die Schweiz durch. In Gruppe B qualifizierten sich Albanien und die Ukraine für das Semifinale. Für Italien und England blieben nur die Platzierungsspiele.

Neunmeterschießen gegen die Ukraine

Im Halbfinale zwischen Deutschland und der Ukraine mussten beide Mannschaft ans Limit. Nach ausgeglichenem Spielverlauf ging es ins Neunmeterschießen. Tim-Maurice Sawall behielt für das deutsche Team die Nerven und erzielte den entscheidenden Treffer. "Das war ein richtig toughes Spiel, aber den Einzug ins Finale haben wir uns verdient", bilanziert der 33-jährige Mittelfeldstratege aus Limburg, der es aus über 100 Bewerbern per Los in den deutschen Kader schaffte. Im zweiten Halbfinale setzten sich die extrem souveränen Albaner mit 4:0 gegen Schottland durch.

Im Endspiel konnte Deutschlands Schlussmann Dominik Sagolla sein Team lange im Spiel halten, doch wenige Minuten vor Abpfiff wurde der Druck der Albaner zu groß. Der Führung folgten noch zwei weitere Treffer zum 3:0-Endstand. DFB-Geschäftsführer Holger Blask übergab den feiernden Albanern den Siegerpokal, die im gesamten Turnierverlauf keinen Gegentreffer kassierten. "Am Ende hat die spielerisch beste Mannschaft im Turnier gewonnen", gibt DFB-Kapitän Steffen Goller zu. "Es ist natürlich schade, ein Finale zu verlieren, aber das Event war einfach geil und hat großen Spaß gemacht."

Ergebnisse

Gruppe A

Deutschland – Schweiz 4:0

Kroatien – Schottland 0:1

Deutschland – Kroatien 1:0

Schweiz – Schottland 0:2

Deutschland – Schottland 2:0

Schweiz – Kroatien 0:5

Tabelle:

1. Deutschland

2. Schottland

3. Kroatien

4. Schweiz

Gruppe B

Italien – Albanien 0:4

England – Ukraine 0:2

Italien – England 2:1

Ukraine – Albanien 0:2

Albanien – England 3:0

Ukraine – Italien 0:0

Tabelle:

1. Albanien

2. Ukraine

3. Italien

4. England

Halbfinale

Deutschland – Ukraine 1:1 ; 4:2 nach Neunmeterschießen

Albanien – Schottland 4:0

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Schweiz – England 2:2 ; 9:8 nach Neunmeterschießen

Spiel um Platz 5

Kroatien – Italien 2:0

Spiel um Platz 3

Ukraine – Schottland 2:0

Finale

Deutschland – Albanien 0:3

[jh]