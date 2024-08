Fan-Club-Treffen in Gleiszellen mit prominentem Gast

Am 24. August lädt unser Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews zur neuesten Auflage seines traditionsreichen Sektionstreffens ein. Ab 18 Uhr wird im Weingut Wissing in Gleiszellen bei Landau in der Pfalz gemeinsam gefeiert und gelacht. Dieser Einladung folgt auch Europameister Hans-Peter Briegel, der sich beim geselligen Beisammensein mit Essen und Trinken unter die Fan-Club-Mitglieder mischt.

Wie bereits bei den vorherigen Auflagen wird es auch in diesem Jahr eine große Tombola für den guten Zweck geben. Die Erlöse werden zugunsten des Kinder- und Jugenddorfes Maria Regina in Silz gespendet. Zu gewinnen gibt es zahlreiche attraktive Preise im Gesamtwert von rund 5000 Euro – darunter eine Reise zu einem Auswärtsspiel unserer Nationalmannschaft.

Der Eintritt zum Fan-Club-Treffen ist kostenlos. Jeder Gast ist herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es unter anderem im Hotel Südpfalzterrassen nur 100 Meter von der Veranstaltung entfernt.