Fahnenmeer im Home Ground: Amateurvereine für Deutschland

Zweimal schon war der Campus von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach Quartier der deutschen Männer-Nationalmannschaft. Als das Team am Freitagnachmittag im Mannschaftsbus im Home Ground vorfuhr, war allerdings etwas neu: die Mannschaft fuhr an einem Meer von Fahnen vorbei zum Eingang. Denn der Zaun des Home Grounds auf dem Campus-Gelände hängt voll von Fahnen, hauptsächlich von Amateurvereinen aus ganz Deutschland, aber auch von Fanclubs, Städten und Gemeinden und Klubs aus anderen Sportarten. Alle haben ihre Flaggen eingeschickt, um der Nationalmannschaft zu zeigen, dass ganz Deutschland bei der Heim-Europameisterschaft hinter ihr steht. Unter anderem haben die Heimatvereine der Nationalspieler Maximilian Mittelstädt, der SC Staaken aus Berlin-Spandau, und von Kai Havertz, Alemannia Mariadorf, ihre Fahnen eingesandt.

Der DFB hatte zu dieser Fahnenaktion für Deutschland aufgerufen, rund 300 Flaggen wurden an den DFB-Campus nach Frankfurt geschickt. Alle wurden kurz vor der Ankunft der Mannschaft für die Dauer der Europameisterschaft in Herzogenaurach aufgehängt - direkt am und im Home Ground selbst, auf dem Weg zum Trainingsplatz und im Medienzentrum.

Kapitän Ilkay Gündogan sagt: "Wir kennen so ein Fahnenmeer aus dem Stadion. Es ist klasse, diese Unterstützung der Fans jetzt auch hier im Team Base Camp jeden Tag zu sehen. Im Namen der ganzen Mannschaft: Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!"

Einsendeschluss für Fahnen war Mitte Mai, bitte keine weiteren mehr an den DFB schicken, Nachzügler können leider nicht mehr berücksichtigt werden.