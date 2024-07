Exklusiv für Mitglieder: Im Mannschaftsbus zum Sambia-Spiel

Ihr wolltet schon immer mal zu den Olympischen Spielen? Dazu noch im Mannschaftsbus unserer DFB-Frauen mitfahren? Dort sitzen, wo sonst Eure Lieblingsspielerinnen Platz nehmen? Dann haben wir genau das Richtige für Euch. Denn anlässlich des dritten Gruppenspiels der Olympischen Spiele gegen Sambia am 31. Juli verlosen wir ausschließlich unter Fan-Club-Mitgliedern 13x2 Plätze für den Tagestrip nach Saint-Étienne.

Abfahrt ist am Morgen des Spieltags in Frankfurt. Zusätzlich gibt es Zustiegsmöglichkeiten in Mannheim und Freiburg. In Saint-Étienne machen wir zunächst an unserem Fan-Meeting-Point Halt. Vor Ort erhalten alle Mitreisenden ein Freigetränk pro Person (Bier/Softdrink). Anschließend geht es geschlossen zu Fuß in Richtung Stade Geoffroy-Guichard, wo unsere Frauen-Nationalmannschaft auf Sambia trifft. Nach Abpfiff erfolgt die Rückreise mit dem Mannschaftsbus über Freiburg und Mannheim zurück nach Frankfurt.

Unter allen Teilnehmer*innen werden 13 Gewinner*innen ausgelost. Jede*r Gewinner*in darf eine Begleitperson nach Wahl mitbringen. Teilnahmeschluss ist am 21. Juli. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht allen Teilnehmer*innen viel Glück.

[hw]