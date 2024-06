EURO 2024: Zweites Gruppenspiel gegen Ungarn live im TV und Stream

Mittwoch (ab 18 Uhr) geht es für die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft in Stuttgart mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn weiter. Die ARD und MagentaTV werden die Partie live übertragen. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zum Spiel in einem kurzen FAQ zusammen.

Welcher Sender zeigt das Gruppenspiel gegen Ungarn live?

Die ARD stimmt am Mittwoch bereits ab 17.05 Uhr auf das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die ungarische Auswahl an. Für die ARD kommentiert Tom Bartels gemeinsam mit Almuth Schult. Der kostenpflichtige Streamingsender MagentaTV überträgt die Partie ebenfalls und geht ab 17.15 Uhr auf Sendung. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Ungarn aus?

37 Duelle gab es bisher mit der Mannschaft aus Ungarn. 13 Siege stehen für die deutsche Mannschaft zu Buche, zwölfmal ging Ungarn als Sieger vom Platz, zudem gab es zwölf Unentschieden. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften 2022 in der UEFA Nations League aufeinander, als Ungarn das Team von Hansi Flick in Leipzig mit 1:0 besiegte. Das wohl berühmteste Aufeinandertreffen war das "Wunder von Bern" im WM-Finale 1954, als Deutschland nach 0:2-Rückstand noch 3:2 gewann und erstmals Weltmeister wurde. Das einzige Aufeinandertreffen bei einer EM-Endrunde gab es 2021: In München gab es gegen Ungarn ein 2:2, Deutschland zog als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde ein.

Wie geht die EURO 2024 weiter?

Deutschland spielt sein drittes Gruppenspiel am Sonntag, 23. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD), in Frankfurt gegen die Schweiz.

Wer steht im endgültigen deutschen EM-Kader?

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-EM steht fest: Bundestrainer Julian Nagelsmann musste sich auf 26 Spieler festlegen und geht mit nominell drei Torhütern, neun Verteidigern, neun Mittelfeldspielern sowie fünf Stürmern ins Turnier. Das Trio im Tor wird angeführt von Manuel Neuer, dem ältesten Spieler im Kader. Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann, der bislang noch kein Länderspiel bestritt, komplettieren das Trio im Tor. In der Verteidigung stehen die erfahrenen Joshua Kimmich und Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger, Jonathan Tah vom Meister Bayer Leverkusen und Nico Schlotterbeck vom Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund. Mit David Raum und Benjamin Henrichs von RB Leipzig sowie Robin Koch von Eintracht Frankfurt kommt Qualität auf internationalem Niveau hinzu und wird vom Überraschungsteam der abgelaufenen Bundesliga-Saison VfB Stuttgart durch Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt ergänzt.

Weltmeister Toni Kroos bringt mit 110 Einsätzen im DFB-Dress eine Menge Erfahrung mit und hat sich jüngst mit seinem sechsten Champions-League-Titel vom Klubfußball verabschiedet. Hinzu gesellt sich neben Kapitän Ilkay Gündogan, dem Deutschen Meister Robert Andrich, Chris Führich und Leroy Sané auch Pascal Groß, der bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland sein erstes Länderspieltor erzielte. Im Mittelfeld tummeln sich aber auch die Jungspunde des Kaders: Jamal Musiala und Florian Wirtz sind beide Jahrgang 2003. Der Jüngste im Kader war ursprünglich Aleksandar Pavlovic, der im Mai seinen 20. Geburtstag gefeiert und gegen die Ukraine sein Länderspieldebüt gegeben hatte. Wegen eines Infekts fällt der Bayern-Profi allerdings fürs Turnier aus und wurde durch Emre Can (44 Länderspiele) ersetzt.

Frischlinge im DFB-Kader sind auch noch Deniz Undav (Debüt im März gegen Frankreich) und Maximilian Beier (Debüt gegen die Ukraine). Niclas Füllkrug hat zwar auch "erst" 17 Länderspiele absolviert, aber mit zwölf Toren eine starke Quote im Nationaltrikot. Erfahrung im Sturm bringen Kai Havertz und Thomas Müller mit, der mit 130 Länderspielen die meisten Einsätze aller deutschen EM-Fahrer auf dem Konto hat. Mehr Infos zu den deutschen Nationalspielern im Kader gibt es hier.

À propos Thomas Müller

In seinen 16 EM-Spielen hat Thomas Müller noch nie einen Treffer erzielt. Eine Rechnung habe er deswegen nicht offen, sagt Müller, "aber ich würde natürlich gerne mal ein Tor bei einer EM schießen."

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in München vor Ort wichtig ist, ist rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.

