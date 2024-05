Als Plüschtier und Schlüsselanhänger in der DFB-Edition erhältlich: Teddybär Ben

EURO 2024: Steiff-Teddybär Ben als offizielle DFB-Edition

Rund einen Monat vor Beginn der Heim-Europameisterschaft veröffentlicht Steiff, der weltweit bekannteste Hersteller von Spielzeug, Plüschtieren und Kinderbekleidung aus Deutschland, zwei offizielle Lizenzprodukte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Teddybär Ben als Plüschtier und als Schlüsselanhänger als DFB-Edition sind nun in den Steiff-Stores, im Steiff-Onlineshop sowie bei ausgewählten Partnern erhältlich.

Teddybär Ben ist in der DFB-Edition rund 30 Zentimeter groß und trägt ein Trikot mit den deutschen Flaggenelementen und dem Logo der Männer-Nationalmannschaft. Ob beim Public Viewing oder im Kinderzimmer – Ben in der DFB-Edition ist eine schöne Geschenkidee für alle, die bei der Europameisterschaft 2024 dem DFB-Team die Daumen drücken.

Ben gibt es zudem als Schlüsselanhänger in der DFB-Edition zum Mitnehmen. Der Teddybär macht mit seinem Fanoutfit und seinen kompakten 12 Zentimeter sowohl an der Sporttasche als auch am Schlüsselbund eine gute Figur. Sein T-Shirt zeigt ebenfalls die deutschen Flaggenelemente sowie das Original-Logo der deutschen Männer-Nationalmannschaft. Damit ist der Teddybär ein treuer Begleiter für kleine und große Fußballfreunde.

[al]