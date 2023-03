Endrunde der A-Junioren zeitgenau angesetzt

Da waren es nur noch vier: Nach Abschluss der letzten Spieltage in den drei Staffeln der A-Junioren-Bundesliga stehen seit vergangenem Samstag die letzten vier Teilnehmer im Kampf um die Deutsche Meisterschaft fest - nun steht auch der genaue Fahrplan in Richtung Endspiel. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Hin- und Rückspiele für das Halbfinale zeitgenau angesetzt.

Den Auftakt macht am Ostersonntag, 9. April (ab 11 Uhr), das Duell der U 19 des 1. FSV Mainz 05, Meister der Staffel Süd/Südwest, mit dem West-Zweiten 1. FC Köln. Am Ostermontag, 10. April (ab 11 Uhr), trifft dann der Nachwuchs von Hertha BSC, Gewinner in der Staffel Nord/Nordost, auf den West-Meister Borussia Dortmund. Die Rückspiele steigen nur fünf Tage später: Köln empfängt Mainz am Freitag, 14. April (ab 16 Uhr), Dortmund hat die Berliner am Samstag, 15. April (ab 11 Uhr), auf eigenem Platz zu Gast.

Im Endspiel hat der Gewinner der Paarung Mainz gegen Köln Heimrecht, als Termin ist Sonntag, 23. April (ab 11 Uhr) vorgesehen. Sollte die U 19 von Borussia Dortmund ins DM-Endspiel und zudem ins Halbfinale der UEFA Youth League einziehen, käme es zu einer Terminkollision. Dann wäre das Wochenende des 6. und 7. Mai (ab 11 Uhr) als Ausweichtermin für das Finale um die Deutsche Meisterschaft vorgesehen.

[dfb]