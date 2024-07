Nach 2:0 gegen Ungarn: Zweites deutsches EM-Spiel 2024 in Stuttgart vs. Spanien

EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien live im TV und Stream

Am Freitag (18 Uhr) steht die bisher härteste Aufgabe für die deutsche Nationalmannschaft bei der UEFA EURO 2024 auf dem Programm. Im Viertelfinale der Heim-EM kommt es in Stuttgart zum Duell mit Spanien. Die wichtigsten Infos zum Prestigeduell fasst DFB.de im FAQ zusammen.

Wer zeigt das EM-Viertelfinale gegen Spanien live im TV?

Das Spiel um den Einzug ins Halbfinale wird von zwei Sendern übertragen. Im frei empfangbaren TV zeigt die ARD das Spiel. Ab 17.05 Uhr geht der öffentlich-rechtliche Sender auf Sendung, Anpfiff ist um 18 Uhr. Esther Sedlaczek moderiert die Sendung aus Stuttgart und wird mit Experte und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger das Spiel vor- und nach Abpfiff nachbereiten. Reporter im Stadion ist Gerd Gottlob, Co-Kommentator ist Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

Des Weiteren wird die Partie auf MagentaTV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender ist ab 17.50 Uhr auf Sendung. Moderator*innen im EM-Studio sind Johannes B. Kerner, Jan Henkel und Laura Wontorra, die durch die Expert*innen Michael Ballack und Tabea Kemme unterstützt werden.

In welchen Trikots spielt Deutschland gegen Spanien?

Das DFB-Team wird in Stuttgart wieder im weißen Heimdress auflaufen. Beim 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland, beim 1:1 gegen die Schweiz und beim 2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark war das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ebenfalls in Weiß aufgelaufen.

Wie schlug sich Spanien bisher im Turnier?

Als einzige Mannschaft haben die Spanier alle vier Spiele bei der EURO 2024 gewonnen. Im Auftaktspiel gegen Kroatien gab's ein 3:0, im zweiten Spiel gegen Italien ein 1:0. Dadurch stand der Gruppensieg fest. Dennoch siegte die "Furia Roja" im letzten Vorrundenspiel mit 1:0 gegen Albanien. Gegen Georgien im Viertelfinale siegten die Iberer trotz Rückstandes souverän mit 4:1.

Auf wen muss die deutsche Mannschaft achten?

Die Spanier (9) haben nach Deutschland (10) die meisten Tore geschossen. Topscorer ist Fabian Ruiz mit jeweils zwei Toren und Vorlagen, aber auch die jungen Flügelstürmer Lamine Yamal und Nico Williams glänzen regelmäßig. Bekannt aus der Bundesliga ist Dani Olmo von RB Leipzig, der gegen Georgien sein erstes Tor bei der EM erzielte. Mit erst einem Gegentor ist auch die spanische Defensive in Topform.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Spanien aus?

Insgesamt trafen sich die beiden Fußballnationen in 26 Spielen. Bislang stehen neun deutsche und acht spanische Siege bei acht Unentschieden in den Geschichtsbüchern. Letztmals trennten sich die Teams bei der WM in Katar in der Gruppenphase mit 1:1. Deutschland konnte zuletzt 2014 gegen Spanien in einem Testspiel gewinnen, bei Turnieren erwiesen sich die Iberer in jüngerer Vergangenheit als deutscher Spielverderber. Bei der WM 2010 scheiterte Deutschland im Halbfinale mit 0:1, EM 2008 unterlag das DFB-Team im Endspiel ebenfalls 0:1. Dreimal kam es bereits bei einer Europameisterschaft zum Duell: Spanien gewann 1984 und 2008, Deutschland bei der Heim-EM 1988 mit 2:0 durch zwei Tore von Rudi Völler.

Welche Rekorde könnten aufgestellt werden?

Nationaltorhüter Manuel Neuer würde bei einem Einsatz sein 39. Spiel bei einer EM- oder WM-Endrunde bestreiten. Er würde damit alleiniger Rekordhalter für Deutschland, aktuell liegt er gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger auf Platz eins.

Wie ist Deutschlands Bilanz in EM-Viertelfinalspielen?

Deutschland gewann alle vier bisherigen Viertelfinalspiele bei Europameisterschaften. 1996 wurde die EM-Endrunde von acht auf 16 Mannschaften aufgestockt, wodurch erstmals ein Viertelfinale bei einer EM ausgespielt wurde. Mit dabei war gleich die deutsche Mannschaft, die später auch das Turnier gewann. Auf dem Weg dorthin schaltete sie im Viertelfinale Kroatien mit 2:1 aus. Im EM-Viertelfinale 2008 besiegte die deutsche Mannschaft Portugal mit 3:2. Vier Jahre später Deutschland auf Griechenland und siegte 4:2. Das Viertelfinale der EM 2016 zwischen Deutschland und Italien fand nach 120 Minuten keinen Sieger, bevor Jonas Hector mit dem 17. Elfmeter den Halbfinaleinzug perfekt machte.

Wie würde es im Turnier weitergehen?

Sollte sich Deutschland gegen Spanien durchsetzen, ginge es am Dienstag, 9. Juli (ab 21 Uhr), in München um den Finaleinzug. Der Gegner in der bayerischen Landeshauptstadt wäre der Gewinner des Viertelfinals zwischen Frankreich und Portugal.

Was müssen Fans vor dem Stadionbesuch wissen?

Von der Anreise bis ins Stadion: Was für Fans in Stuttgart vor Ort wichtig ist, ist rechtzeitig vor dem EM-Viertelfinale in den Fan-Infos des DFB zu finden.

