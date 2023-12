EM-Tickets: Nächste Verkaufsphase für Registrierte läuft

Bereits registrierte Fans der deutschen Nationalmannschaft erhalten die nächste Chance auf Tickets für die UEFA EURO 2024 in Deutschland. Wer Karten im deutschen Fanblock kaufen möchte, findet alle Informationen über die Verteilung des DFB-Ticketkontingents auf der Webseite em24tickets.dfb.de. Die UEFA stellt neben ihrem öffentlichen Ticketverkauf den Fans der bisher qualifizierten Nationalverbände im Anschluss an die Endrundenauslosung in Hamburg insgesamt eine Million Tickets zur Verfügung.

Für die deutschen Fans gibt es dabei drei mögliche Wege zum Ticket: Das größte Kontingent steht den rund 55.000 Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft zur Verfügung. Neu hinzugekommen war die Möglichkeit, einen eigenständig organisierten Fanclub beim DFB anzumelden. Auch diese Fanclubs verfügen über ein festes Kartenkontingent. Alle Fanclubs, die sich bis zum 21. November 2023 beim DFB registriert und den Anmeldeprozess inklusive Aufnahmegespräch bis zum 24. November 2023 erfolgreich abgeschlossen haben, können sich um Tickets aus dem DFB-Kontingent bewerben.

Auch über eine Turnierregistrierung, die bis zum 30. November um 23.59 Uhr abgeschlossen werden musste, gibt es wieder die Möglichkeit, am Vorverkauf teilzunehmen. Diese kostet 5 Euro pro Antragsteller, der Betrag deckt dabei ausschließlich die Kosten des Registrierungs- und Verarbeitungsprozesses und stellt angesichts der zu erwartenden hohen Nachfrage sicher, dass hinter jeder Bewerbung ein echter Fan steht. Der DFB verdient mit den Turnierregistrierungen kein Geld.

K.o.-Runde: Tickets erst nach Gruppenphase im Verkauf

Zunächst werden ausschließlich Karten für die drei deutschen EM-Gruppenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt in den Verkauf gehen - nach dem Prinzip first come, first served. Tickets für eventuelle K.o.-Spiele mit deutscher Beteiligung können erst nach der absolvierten Gruppenphase gekauft werden.

Den Verbänden stehen in der Gruppenphase rund 10.000 Karten pro Spiel zur Verfügung, die Preise beginnen bei 30 Euro pro Ticket. In der ersten Bewerbungsphase, die am 26. Oktober beendet worden war, wurden bereits mehr als 20 Millionen Ticketanträge für die Europameisterschaft bei der UEFA eingegangen.

