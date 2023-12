Feierliches Ambiente: In der Elbphilharmonie in Hamburg werden die Gruppen ausgelost

Deutschland trifft auf Schottland, Ungarn und die Schweiz

Die EM-Gruppen stehen: Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) in ihrer Vorrundengruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ergab die Auslosung heute in der Hamburger Elbphilharmonie.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird als Gastgeber das Eröffnungsspiel in München bestreiten. Zunächst geht es am 14. Juni (ab 21 Uhr) in der Allianz Arena gegen Schottland, dann am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn und zum Abschluss der Gruppenphase am 23. Juni in Frankfurt am Main gegen die Schweiz.

Nagelsmann: "Eine sehr interessante Gruppe"

"Es ist keine Todesgruppe aber eine sehr sehr gute Gruppe und da freuen wir uns drauf", sagte Nagelsmann. "Jetzt wissen wir gegen wen wir spielen und haben ein sehr schönes Auftaktspiel gegen Schottland mit einer sehr emotionalen Kulisse, sowohl von den schottischen, als auch von den deutschen Fans, in positivem Sinne. Von der Schweiz und Portugal kenne ich einige Spieler und habe auch mit ihnen zusammengearbeitet."

DFB-Direktor Rudi Völler fügte hinzu: "Wir respektieren jeden Gegner. Ich freue mich auf die Schotten. Das wird ein toller Fight, die bringen viele Fans mit, da wird tolle Stimmung sein - und es wird natürlich anspruchsvoll. Unser Fokus muss auf einem guten Start liegen. Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen werden, wenn wir ein paar Dinge verändern." DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte: "Es ist eine super attraktive Gruppe. Bei den Ländern, die sich qualifiziert haben, gibt es eine überschäumende Freude. Auch wenn wir uns die anderen Gruppen anschauen, da wird es viele magische Momente geben."

Die EM-Gruppen

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England

Gruppe D: Play-off-Sieger A, Niederlande, Österreich, Frankreich

Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Play-off-Sieger B

Gruppe F: Türkei, Play-off-Sieger C, Portugal, Tschechien

Die letzten drei offenen Plätze im Teilnehmerfeld werden in den Playoffs vergeben, die zwölf weitere Mannschaften im März 2024 mit drei Halbfinals und drei Endspielen um die EM-Teilnahme bestreiten werden.

[dfb]