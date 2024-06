EM-Tickets für Achtel- und Viertelfinale im deutschen Fanblock

Für das Achtelfinale der UEFA EURO 2024 für stehen den Verbänden 6000 Tickets pro Spiel zur Verfügung. Die Preise im deutschen Fanblock beginnen bei 50 Euro pro Karte. Das Kontingent wird nach einem Prozedere vergeben, das der Leitidee des Bonussystems des Fan Club Nationalmannschaft folgt, welches 2016 von Fanvertreter*innen eingeführt wurde, um eine faire und transparente Ticketvergabe zu gewährleisten.

Dafür wird es analog zur Gruppenphase drei Verkaufsphasen mit vordefinierten Kontingenten geben. Je nach Anzahl der Bonuspunkte werden Fan-Club-Mitglieder und Turnierregistrierte in diese Phasen aufgeteilt und erhalten eine Kaufberechtigung über einen persönlichen Zugangscode für eine Karte pro Spiel.

Die Zugangscodes werden vor dem dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz per E-Mail versendet. Fan-Club-Mitgliedern wird deshalb empfohlen, die hinterlegte E-Mail-Adresse in den Stammdaten des Fan-Club-Accounts zu überprüfen. Die Zugangscodes werden zusätzlich in den Stammdaten hinterlegt. Innerhalb der Verkaufsphasen gilt "first come, first served" . Karten können ausschließlich über einen Account beim Ticket-Portal der UEFA bezogen werden.

Das sind die Verkaufsphasen für das Achtelfinale:

1. Verkaufsphase vom 24. Juni (10 Uhr) bis 25. Juni (9 Uhr):

- Kaufberechtigt: Fan-Club-Mitglieder ab 16 Bonuspunkten

- Ausreichend Tickets vorhanden

- 1 Ticket pro Gruppenspiel je Mitglied

2. Verkaufsphase vom 25. Juni (10 Uhr) bis 26. Juni (9 Uhr):

- Kaufberechtigt: Fan-Club-Mitglieder mit 9 bis 15 Bonuspunkten

- 1 Ticket pro Gruppenspiel je Mitglied

3. Verkaufsphase vom 26. Juni (10 Uhr) bis 27. Juni (9 Uhr):

- Kaufberechtigt: Fan-Club-Mitglieder mit weniger als 9 Bonuspunkten und Turnierregistrierte

- 1 Ticket pro Gruppenspiel je Mitglied/Turnierregistrierung

Fan-Club-Mitglieder und Turnierregistrierte können ausschließlich in der zugewiesenen Verkaufsphase buchen. Bonuspunkte sammeln Fan-Club-Mitglieder über besuchte Länderspiele und die Länge der Zugehörigkeit im Fan Club Nationalmannschaft. Die aktuelle Bonuspunktzahl können Mitglieder nach dem Fan-Club-Login hier einsehen.

Im Ticket-Portal der UEFA kann unter "Seat with" die Buchungsnummer einer weiteren Person angegeben werden. Voraussetzung ist die Buchung derselben Kategorie. Diese Funktion ist auch nach dem Kaufprozess verfügbar. Die Platzierung zwei nebeneinander liegender Sitzplätze kann nicht garantiert werden.

So können Tickets für Minderjährige bestellt werden

Bei Familienmitgliedschaften erhält der Familienkopf für alle Mitglieder die persönlichen Zugangscodes per E-Mail, die je nach Bonuspunkten den individuellen Verkaufsphasen zugeordnet werden. Mit jedem Zugangscode ist ein Ticket pro Gruppenspiel je Mitglied buchbar. Über einen UEFA-Account können mehrere Zugangscodes eingelöst werden.

Sollte sich die deutsche Nationalmannschaft für das Viertelfinale qualifizieren, läuft der Vorgang nach exakt dem gleichen Prozedere ab. Das Kontingent liegt auch hier bei 6000 Tickets. Die Preise im deutschen Fanblock beginnen dann bei 60 Euro pro Karte. Die Zugangscodes für das Viertelfinale werden gemeinsam mit denen für das Achtelfinale verschickt und ebenfalls in den Stammdaten hinterlegt.

Das sind die Verkaufsphasen fürs Viertelfinale:

1. Verkaufsphase vom 30. Juni (10 Uhr) bis 1. Juli (9 Uhr):

- Kaufberechtigt: Fan-Club-Mitglieder ab 16 Bonuspunkten

- Ausreichend Tickets vorhanden

- 1 Ticket pro Gruppenspiel je Mitglied

2. Verkaufsphase vom 1. Juli (10 Uhr) bis 2. Juli (9 Uhr):

- Kaufberechtigt: Fan-Club-Mitglieder mit 9 bis 15 Bonuspunkten

- 1 Ticket pro Gruppenspiel je Mitglied

3. Verkaufsphase vom 2. Juli (10 Uhr) bis 3. Juli (9 Uhr):

- Kaufberechtigt: Fan-Club-Mitglieder mit weniger als 9 Bonuspunkten und Turnierregistrierte

- 1 Ticket pro Gruppenspiel je Mitglied/Turnierregistrierung

