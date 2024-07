19. Sieg im 20. Duell? Giulia Gwinn (l.) und Co. treffen in Reykjavik auf Island

EM-Qualifikationsspiel in Island live im TV und Stream

Die Qualifikation für die EURO 2025 in der Schweiz ist schon unter Dach und Fach, so kann die Frauen-Nationalmannschaft sich in den letzten beiden Qualifikationsspielen für das Olympische Fußballturnier in Frankreich einspielen. Die erste Gelegenheit bietet sich am Freitag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) im Auswärtsspiel gegen Gastgeber Island in Reykjavik. DFB.de hat die wichtigsten Fakten und Infos zum Spiel im FAQ.

Wo ist das Spiel gegen Island live zu sehen?

Alle deutschen Partien der Qualifikation zur EM 2025 werden live in der ARD oder dem ZDF übertragen. Für das Gastspiel in Reykjavik geht das ZDF ab 18 Uhr auf Sendung. Es kommentiert Claudia Neumann, Analysen zum Spiel gibt es von Moderatorin Katja Streso und Expertin Kathrin Lehmann. Natürlich kann das Spiel auch online auf zdf.de verfolgt werden.

Wer leitet die Partie im Laugardalsvöllur in Reykjavik?

Schiedsrichterin der Begegnung ist die Waliserin Cheryl Foster, die an den Seitenlinien von ihren Landsfrauen Ceri Louise Williams und Michelle Portelli unterstützt wird. Vierte Offizielle ist mit Charlotte Carpenter ebenfalls eine Unparteiische aus Wales.

Wie ist die Lage in der deutschen EM-Qualigruppe?

Nach den Siegen in Österreich (3:2), gegen Island (3:1) und Polen (4:1, 3:1) ist das DFB-Team mit optimalen zwölf Punkten schon vorzeitig für die EURO 2025 in der Schweiz qualifiziert. Dahinter liegen die Isländerinnen (7) schon fünf Zähler zurück, Österreich hat als Dritter (4) auch noch Chancen auf Platz zwei und das EM-Ticket. Polen liegt punktlos auf Rang vier.

Mit welchem Kader treten die DFB-Frauen an?

Bundestrainer Horst Hrubesch hat für EM-Qualifikationsspiele in Island und gegen Österreich den 18-köpfigen Olympiakader nominiert. Hinzu kommt Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt. Kapitänin Alexandra Popp steht wegen einer Reizung im Fuß in Reykjavik allerdings nicht zur Verfügung, Sydney Lohmann fehlt wegen einer muskulären Verletzung.

Wie ist die Bilanz gegen Island?

18 der bisherigen 19 Länderspiele gegen Island wurden gewonnen, lediglich einmal durften die Nordeuropäerinnen jubeln. Im Oktober 2017 gelang ihnen in der WM-Qualifikation ein 3:2 in Wiesbaden. Auch die Tordifferenz spricht mit 69:7 Treffern eine deutliche Sprache zu Gunsten der Deutschen.

Wie geht es nach dem Island-Spiel weiter?

Am kommenden Dienstag (ab 19 Uhr, live in der ARD) schließt die Frauen-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation mit dem Heimspiel in Hannover gegen Österreich ab. Danach geht die Vorbereitung auf das Olympische Fußballturnier in Frankreich weiter, das für die DFB-Frauen am 25. Juli (ab 19 Uhr) in Marseille gegen Australien startet.

[dfb]