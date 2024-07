EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich live im TV und Stream

Generalprobe für Olympia: Die Qualifikation für die EURO 2025 in der Schweiz hat die Frauen-Nationalmannschaft schon in der Tasche, im letzten Qualifikationsspiel am Dienstag (ab 19 Uhr, live in der ARD ) gegen Österreich können sich die DFB-Frauen schonmal für das Olympische Fußballturnier in Frankreich einspielen. DFB.de hat die wichtigsten Fakten und Infos zum Spiel in Hannover im FAQ.

Wo ist das Spiel gegen Österreich live zu sehen?

Alle deutschen Partien der Qualifikation zur EM 2025 werden live in der ARD oder dem ZDF übertragen. Für das Heimspiel in Hannover geht die ARD am Dienstag (ab 18.45 Uhr) auf Sendung. Es kommentiert Stephanie Baczyk, Analysen zum Spiel gibt es von Moderator Claus Lufen und Expertin Almuth Schult. Natürlich kann das Spiel auch online auf sportschau.de verfolgt werden.

Gibt es noch Tickets für die Partie in Hannover?

Mehr als 39.000 Karten sind für das letzte Heimländerspiel von Bundestrainer Horst Hrubesch bereits verkauft worden. Tickets für die Partie in der Heinz von Heiden Arena sind weiterhin sowohl über das DFB-Ticketportal als auch über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) zu erwerben. Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 15 und 25 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets kosten ebenfalls 8 Euro pro Ticket und sind für alle Gruppen ab zehn Personen im DFB-Ticketportal erhältlich.

Wer leitet die Partie in der Heinz von Heiden Arena?

Schiedsrichterin der Begegnung ist die Niederländerin Shona Shukrula, die an den Seitenlinien von ihren Landsfrauen Franca Overtoom und Martina Boer unterstützt wird. Vierte Offizielle ist mit Marisca Overtoom ebenfalls eine Unparteiische aus der Niederlande.

Wie ist die Lage in der deutschen EM-Qualigruppe?

Nach den Siegen in Österreich (3:2), gegen Island (3:1) und Polen (4:1, 3:1) hatte sich das DFB-Team mit optimalen zwölf Punkten schon vorzeitig für die EURO 2025 in der Schweiz qualifiziert. Daran hat auch die Niederlage in Island (0:3) am vergangenen Freitag nichts geändert. Hinter den DFB-Frauen liegen die Isländerinnen (10) und Österreich (7), Polen ist punktlos auf Rang vier.

Mit welchem Kader treten die DFB-Frauen an?

Bundestrainer Horst Hrubesch hat für EM-Qualifikationsspiele in Island und gegen Österreich den 18-köpfigen Olympiakader nominiert. Hinzu kommt Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt. Kapitänin Alexandra Popp hatte das Spiel in Reykjavik wegen einer Reizung im Fuß noch verpasst, ist in Hannover aber wieder dabei. Sydney Lohmann fehlt wegen einer muskulären Verletzung.

Wie ist die Bilanz gegen Österreich?

Erst viermal standen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die Bilanz ist dabei makellos. Alle vier Partien entschieden die DFB-Frauen für sich, zuletzt drehte Deutschland im Hinspiel der EM-Quali einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:2. Besonders in Erinnerung ist das Viertelfinale bei der EURO 2022, das Deutschland souverän 2:0 gewann - ein Meilenstein auf dem Weg zum Endspiel.

Wie geht es nach dem Österreich-Spiel weiter?

Nach der Partie gegen Österreich geht die Vorbereitung auf das Olympische Fußballturnier in Frankreich weiter, das für die DFB-Frauen am 25. Juli (ab 19 Uhr) in Marseille gegen Australien startet.

[dfb]