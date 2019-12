Steht mit der U 17 trotz der Niederlage in der 2. Qualirunde: Trainer Christian Wück (l.)

EM-Qualifikation: U 17 trotz Niederlage gegen Griechenland weiter

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat die 1. EM-Qualifikationsrunde als Gruppenzweiter abgeschlossen. Im letzten Spiel um den Spitzenplatz in Gruppe 9 unterlag das Team von DFB-Trainer Christian Wück Turniergastgeber Griechenland 0:2 (0:0). Nach dem 5:0 gegen Kasachstan zum Auftakt und einem 2:0 gegen Aserbaidschan in der zweiten Partie hatte der deutsche Nachwuchs genau wie Griechenland bereits zuvor die nächste Qualirunde erreicht.

"Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, hatten einen Lattenschuss und zwei weitere gute Chancen, wir waren überlegen", sagte Wück nach der Partie. "In der zweiten Hälfte verlieren wir den Faden und treten nicht mehr als Mannschaft auf. Die Jungs müssen lernen, dass eine Mannschaft immer stärker ist als elf Einzelspieler. Das hat heute den Ausschlag für den Sieg der Griechen gegeben."

Das DFB-Team gab im Papacharalambio Ethniko Stadio in Nafpaktos das Tempo vor, nutzte seine Chancen aber nicht. Bayern Münchens Torben Rhein hatte mit einem Aluminiumtreffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff die bis dahin beste Möglichkeit der Partie. Nach der Pause durften dann die Gastgeber jubeln. Der nur drei Minuten zuvor eingewechselte Georgios Koutsias traf in der 65. Minute zur Führung für die Südeuropäer. In der Schlussphase erhöhte der Joker zum 2:0-Endstand (84.).

Am 3. Dezember steht für Wück die nächste Dienstreise an. Dann wird die 2. EM-Qualifikationsrunde ausgelost, die vom 23. bis 31. März 2020 ansteht. Dazu sagt er: "Im Moment überwiegt noch die Enttäuschung, aber wir haben unser Minimalziel erfüllt, die 2. Runde zu erreichen. Es wird aber jetzt schwerer, weil wir nicht in Lostopf 1 sind."

[dfb]