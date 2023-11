Doppelt erfolgreich in der ersten Hälfte: Paulina Bartz (l.)

Traf in der 16. Spielminute zur Führung: Sara Ritter (m.)

EM-Qualifikation: Auftaktsieg gegen Israel

Die deutschen U 19-Frauen sind mit einem Sieg in die erste EM-Qualifikationsrunde gestartet. Gegen Israel gewann die Mannschaft von Trainerin Kathrin Peter im finnischen Vantaa 7:1 (3:1).

Das deutsche Team kam gut in die Partie und ging durch einen Kopfballtreffer von Sara Ritter bereits in der 16. Spielminute in Führung. Israel kam kurz darauf durch ein Eigentor von Alina Axtmann (32.) zum Ausgleich. Das DFB-Team ließ sich jedoch von dem Rückschlag nicht beirren und sicherte sich durch einen Doppelschlag von Paulina Bartz (39. und 41.) eine 3:1-Halbzeitführung.

Im zweiten Durchgang machte das DFB-Team genau dort weiter, wo es im ersten Durchgang aufgehört hatte - mit dem Toreschießen. Die Treffer von Mathilde Janzen (49.), erneut Sara Ritter (66.) und Melina Reuter (74.) sorgten für einen deutlichen Vorsprung gegen eine überforderte israelische Mannschaft. In der Nachspielzeit traf erneut Reuter auf Vorlage von Julia Mickenhagen (90.+4) zum Endstand.

Zweites Qualifikationsspiel am Samstag

"Es war das erwartet schwere Spiel. Israel hat bei den extrem kalten Temperaturen sehr tief verteidigt, wir mussten ihre Defensive erstmal müde spielen und knacken. Nach dem Führungstreffer ist uns das viel besser gelungen. Wir haben die Lücken in den israelischen Abwehrreihen gefunden und das Spiel dominiert", sagte Peter nach dem Spiel. "Wir hatten in der zweiten Hälfte eine Vielzahl von Chancen und hätten noch höher gewinnen können. Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und dem Start in die EM-Qualifikation."

Bereits am Samstag (ab 17 Uhr) geht es für den DFB-Nachwuchs gegen Norwegen in der EM-Qualifikation weiter. Am darauffolgenden Dienstag (ab 12 Uhr) trifft man anschließend noch auf Finnland.

Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-EURO 2024 nach Litauen.

