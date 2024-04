EM-Qualifikation: Auftakt gegen Rumänien

Das Ziel heißt Litauen: Die deutschen U 19-Frauen wollen in der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Ungarn den letzten Schritt zur Endrunde im Baltikum vom 15. bis 27. Juli 2024 machen. Heute (ab 15 Uhr) startet die DFB-Auswahl in Bicske gegen Rumänien in das Miniturnier, bei dem sich nur der Gruppensieger für die EM qualifiziert. Am Samstag (ab 15 Uhr) geht es dann in Telki gegen die Gastgeberinnen, ehe zum Abschluss am Dienstag (ab 17.30 Uhr) erneut in Bicske das Duell mit Schweden wartet. DFB-Trainer Michael Urbansky hat dafür einen 20-köpfigen Kader nominiert.

"Unser gemeinsames Ziel ist es, uns für die EM zu qualifizieren", sagt Urbansky. "Wir treffen in Ungarn auf drei Mannschaften, die uns auf unterschiedlichste Weise alles abverlangen werden. Es werden intensive Spiele, in denen Kleinigkeiten entscheiden. Wir richten den Fokus auf unser Spiel und wollen dabei die in den beiden Lehrgängen Anfang des Jahres entwickelten Ideen mit Mut und Überzeugung auf den Platz bringen. Dabei wollen wir spielbestimmend agieren und alles dafür geben, um im Juli in Litauen am Start zu sein."

Die DFB-Auswahl hatte sich in der ersten Runde nach Siegen gegen Israel und Norwegen sowie einem Remis gegen Finnland als Gruppensieger für die zweite Runde qualifiziert.