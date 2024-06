EM-Quali: U 17-Juniorinnen mit interessanten Gegnern

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen im Herbst in Liga A der ersten EM-Qualifikationsrunde in Gruppe B auf Belgien, die Türkei und Bosnien und Herzegowina. Das ergab die Auslosung am heutigen Freitagmorgen. Die genauen Spieltermine und der Gastgeber des Miniturniers werden noch bekanntgegeben.

Das DFB-Team, das mit acht Titeln EM-Rekordsiegerinnen ist, hat zuletzt 2022 in Bosnien und Herzegowina den Pokal geholt. In der Qualifikation zur EM-Endrunde in Schweden, bei der sich Spanien im Finale gegen England durchgesetzt hatte, war der DFB-Nachwuchs gescheitert.

Die zweite EM-Qualifikationsrunde wird am 6. Dezember 2024 ausgelost. EM-Gastgeber werden im kommenden Jahr die Färöer Inseln sein.